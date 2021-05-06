貨櫃屋攻佔新界地，近日情況更見猖獗，除出現貨櫃豪宅外，更有水上貨櫃屋等，有原本做寫字樓貨櫃屋生意的公司，近年擺明車馬為客人設計可入住的貨櫃屋，還設有示範單位任人參觀，但有專家直言，貨櫃屋危機重重，隨時倒塌。

就記者放蛇睇樓的唐公嶺貨櫃豪宅，全部樓高兩層，以3個貨櫃「品字型」砌成，部份更僭建地牢變3層。測量師學會建築政策小組主席何鉅業直指，貨櫃屋「層層疊」風險高，如遇上撞擊或震盪極有可能令貨櫃移位。如抵受不到風力，大風時隨時翻倒，非常「牙煙」，加上貨櫃非樓宇結構標準組件，「冇得確保貨櫃屋安全，因為佢本身係用嚟存貨。」

何解釋，當貨櫃疊高後會容易當風，為增加其結構上的抗風能力及穩定性，需要以螺絲或透過燒焊將貨櫃的框架完整結合，惟他重申，若隨便將貨櫃疊高忽略完善接駁，大風時會導致翻倒，相當危險。

至於有貨櫃屋下「豪裝」地牢，室內設計師陳丞軒直指非常危險，尤其雨季，貨櫃屋更有機會下陷，影響其他建築物，甚至引發山泥傾斜，嚴重時更有機會「移山」。陳解釋，在農地上搭建貨櫃屋，多數先加固一層石屎，因此石屎成為承托貨櫃屋的支架，惟住戶其後加建地牢，此舉要先破壞石屎再向下挖，貨櫃屋將失去承托：「建築物下面嘅泥土挖走之後，如果起地牢，地牢夠唔夠力推住周圍個泥土呢？」他警告，地牢如不夠鞏固，雨水加重泥土負擔後會逼爛泥土，其他泥土會隨水流走，其他建築物有可能因此倒塌。

陳丞軒提醒，若市民想加建天台或地牢，一定要聘請認可人士如建築師和工程師審核圖則，確保加建不影響地基或對擋土牆，即可入紙向政府申請，批准後就可以加建。他強調，擅自加建地牢有違安全標準，定必違法。

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