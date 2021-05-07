入伙一年多的長沙灣居屋凱樂苑出現怪漢，網上流傳片段，一名穿黑衫黑褲男子，在單位外拿起鞋子嗅聞，其間一度手淫。屋苑管理處特此發通告，指有人於凱旭閣（D座）樓層手持業戶門外鞋物並作出猥褻行為，及後警方到場跟進未有截獲該名人士。警方將案暫列可疑人處理。

根據網上流傳的兩條片段，其中一條長約13秒，只見一名穿黑衫黑褲男子，在單位外拿起一隻鞋子嗅聞；另一條片段長約39秒，該名男子在單位外手淫。

凱樂苑管理處事後向住戶發出通告指，昨日（6日）接報有人於凱旭閣（D座）樓層手持業戶門外鞋物並作出猥褻行為，其間該名人士亦不斷於各樓層遊盪，及後警方到場跟進未有截獲該名人士。

通告又指出，就事件管業處已安排人手加強巡邏樓層及嚴格執行訪客登記，同時座頭保安員亦會要求各業戶自行以密碼打開閘門，以免有外來人士混入大廈，同時展示該名可疑男子的鏡頭截圖。

《蘋果》早上到凱樂苑凱旭閣了解事件，看見保安員正在大廈張貼相關通告，而懷疑怪漢曾在門外聞鞋及手淫的單位，門口裝設門鐘及鏡頭攝錄門口情況，門外放有兩雙拖鞋，屋內一男一女住客拒絕受訪。同層有住客婆婆稱，有聽聞事件，但不清楚詳情。

警方回覆《蘋果》查詢時表示，5月6日下午5時28分接獲一名居於凱樂苑的市民報案，指透過屋外的CCTV見到有一名可疑男子聞門外的鞋，未有任何物件損失，警方到場調查未有任何發現，暫列可疑人處理。

深水埗區區議員鄒穎恒表示，事發後街坊都有談論事件，街坊稱之前沒有聽聞有同類事件發生，亦沒有為意該名可疑男子出入屋苑，因此未能確定他是否住客。

有街坊向鄒穎恒透露，間中發現陌生人尾隨進入大廈大堂亦感擔心，故今次事件後，鄒亦會再與屋苑管理處商討，希望管理公司與保安員加強協調，增派保安巡視，同時提醒保安員一眼關七，兼顧大廈前後兩個出入口，避免有人尾隨住客潛入大廈。

此外，鄒補充，管理處亦不建議住戶將雜物放在門外，以免阻礙通道，故認為住戶盡量將鞋履放回屋內。凱樂苑居民陳太稱，下午乘搭升降機看見通告才得知事件，直言因經常帶同小朋友出入，感到擔心，「我覺得好恐怖，有咁嘅人，要加強保安，因為保安下下邊個入嚟都會開門畀人」，但事發後保安已要求住戶自行按密碼出入，她認為此做法較好，「始終戴住口罩，認唔到咁多（住客）」。

居民張太亦是看通告得知事件，自己出入會小心，原本在住所門口擺放一對拖鞋，稍後會放入屋內。王小姐之前未聽聞屋苑內發生同類事件，「有啲驚唔知佢咩原因咁做！」海旭閣居民林太亦稱，會提醒家人出入留意可疑人。資料顯示，凱樂苑於2018年推售，榮膺該年居屋樓王，2019年入伙，共有5座，每座樓高40至42層，有逾2,500個單位。

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