「貨櫃豪宅」在新界多處興起，《蘋果》追查發現，今次打造「貨櫃豪宅」的靈魂人物是兩名主打村屋買賣的「地產代理」王柳嫦和劉耀華，其中人稱「Lisa姐」的王柳嫦更在「丁屋大王」程練傳創辦的「志達行」地產打工20年，各人關係千絲萬縷。

據知，「Lisa姐」是「志達行」老臣子，更是程練傳左右手，連其子曾漢文碩士畢業後亦毅然入行，被程視作「半邊仔」，招攬他加入「志達行集團」做老闆，由於其子賣樓有不少佳績，炒樓亦甚有心得，35歲時已身家近億元，行內有「碩士經紀」稱號。

記者日前致電「丁屋大王」程練傳直問其公司「志達行」公然銷售「貨櫃豪宅」事件，他斷言自己並不知情，大笑道：「真係白癡，笑話！我唔做呢啲生意㗎！」更霸氣稱：「我一年捐過千萬，係慈善家，我窮嗰時都唔會做呢啲（生意）。」他坦言與王柳嫦有近20年賓主關係，對她十分信任，「佢從來都唔會詐騙人啲錢，都冇需要做呢啲動作，佢兩個仔好成功，都有公職。」他現時將志達行業務交由她們打理，自己已不過問公司業務。

「丁屋大王」程練傳於2007年獲頒「世界傑出華人獎」，為新界工商總會永遠榮譽會長。有報道指，他生於廣東省汕尾巿梅隴鎮一個農民家庭，高中畢業後，決意到香港闖出一遍天，由泥水工人做起，其後發現大埔一帶鄉村興建丁屋有無限商機，於是與村民合建丁屋起家，十年間由大埔、粉嶺、西貢擴展至上水的丁屋都有，故有「丁屋大王」稱號。

而「Lisa姐」與劉耀華多年來拍住上，06年曾一起創立東方置業（控股）有限公司，直至2012年拆夥，王現為東方置業（翠怡總行）的董事，專售村屋，但記者到過該公司其中一個地址，現已變為車房，而另一地址竟是志達行地產林村分行。至於劉耀華，亦與程練傳關係不淺，2013年開設的「志達行物業」亦由劉耀華擔任董事，但該公司一年後解散。

《蘋果》找過「王、劉」二人，其中王柳嫦透過電話稱：「真係唔好再打畀我，我最唔鍾意你哋，唔鍾意你老細。」而劉耀華一直未能聯絡上。

記者日前再到「志達行」總行，發現帶記者睇「貨櫃豪宅」的經紀陳先生在舖內，對於向買家推銷買綠化地或農地送「貨櫃屋」，他一直矢口否認，更強調會向客人講清楚是出售農地，並非住宅物業，合約亦清楚寫明，並無任何蒙騙成份，買家風險自負：「我依家淨係介紹你買塊地㗎啫，上蓋風險我解釋你聽，你自己承擔考慮，或者問律師意見或者專家意見。」

地產代理監管局（「監管局」）回覆稱，就有地產代理向買家推銷蓋有違規構築物的農地及綠化地帶，監管局近日接獲一宗懷疑涉及地產代理推銷非法土地或物業的投訴，現正就該個案進行初步評估，以確定是否有足夠資料開立檔案作進一步跟進。

根據監管局發出的《操守守則》，地產代理和營業員在執業時應掌握有關的一切法律、政府規例，及地產市場的重要事實和發展，以便能盡責地向客戶提供意見。倘若持牌人違反守則，可能被監管局紀律處分，處分包括訓誡、譴責、罰款、在牌照上附加或修改條件、暫時吊銷牌照及撤銷牌照。

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