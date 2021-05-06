「貨櫃屋」近年大行其道，除了上水唐公嶺「貨櫃豪宅」熱賣外，據知，該「發展商」於元朗大手買入農地及倉地，不斷將「貨櫃屋」改裝並大肆複製。

「呢個發展商，喺八鄉仲有一堆劏房，將牌照屋1劏8，110幾萬一間，200幾呎，整得好靚，已做咗第3期！」據「志達行」經紀透露，跟唐公嶺「貨櫃豪宅」同一「發展商」，在元朗八鄉紅毛潭炮製了另一批貨櫃屋；連同鄰近的長莆村，三批貨櫃豪宅全部出售，發展商在6年內勁賺約1億元。

記者調查發現，該「發展商」分別由數間公司經營，其中兩名靈魂人物，與被譽為「丁屋大王」的程練傳關係千絲萬縷，據知其中一人正是程練傳創辦、全港最大村屋代理的「志達行」一名地產經紀，在行內打滾超過20年，人稱「Lisa姐」的王柳嫦。

消息稱，王聯同數間公司老闆，率先於2015年購入唐公嶺綠化地帶作試點，見「劏地」分拆出售有利可圖，遂於2017和2018年先後再買入八鄉紅毛潭倉地，以及長莆村農地，將唐公嶺模式複製過來。「（發展商）負責人以前喺元朗起丁屋好多年，而判頭做咗好多呢啲屋仔（貨櫃屋），佢近年都唔再起村屋，只做牌照屋、組裝屋，起咗冇100都有80間，好有經驗！」

記者日前到紅毛潭了解，該批貨櫃豪宅佔地約9,000呎，裏面有2間牌照屋，發展商將整幅地劏成18塊，每個面積由200至2,000呎不等，再搭建貨櫃豪宅，部分如唐公嶺一樣，有歐陸式裝飾配合小花園設計。當中一間牌照屋，更劏開分成6間屋出售，走廊用透明天花，比第一代的貨櫃屋劏房開揚得多；其餘部分貨櫃屋仍在裝修中。至今18間屋只賣剩7間，最平一間售120萬元。

該處距離粉錦公路和錦田公路約400米，坐10分鐘小巴即到西鐵錦上路站。經紀亦透露：「有客人一次過掃4間，每間屋有花園仔，原本只係租5,000、6,000蚊，但佢放上網竟然租到7,300，因為喺淘寶買埋傢私電器，吸引一班想帶衫就入去住嘅後生仔！」翻查紀錄，有業主以100萬元買入後，再極速轉手，短短9個月賺68萬元。

至於八鄉長莆，為3批貨櫃豪宅中最簡陋，屋頂以鋅鐵遮蓋，但部分亦有小花園。現場所見，外圍豎立高高圍牆，牆外寫有「方舟水耕有機農莊」。該處位於港鐵八鄉車廠隔離，佔地約一萬呎，位處荒蕪，周圍是零碎倉地和其他農地，距離至長莆村原居民村也要500米，故業主必須駕車出入，而每間屋亦已劃有車位。發展商在該幅農地上「1劏9」，每幅佔地約700至800呎，每間約售200萬元，現已全部賣光，大部份貨櫃屋已入伙，連同唐公嶺、紅毛潭，該發展商在該三幅地共斥資2,700多萬元，現已售出7成，倘全部售出可袋近1億元。

地政總署證實，早前已發現涉事的紅毛潭地段上寮屋與1982年登記時紀錄不符，近日視察發現違規情況持續，將採取執管行動。至於元朗長莆地段亦有未經批准構築物，地政人員將會採取進一步執行契約條款行動。

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