入境處2019年底展開代號獵途行動，搗破近5年來最大規模的非法勞工偽證集團，行動中共拘捕27人，包括12男15女，年齡介乎30至71歲，當中8人為本港居民，另外19人為內地人，包括3名集團骨幹成員。今次是入境處首次發現有犯罪集團利用速遞公司將偽造香港身份證運送來港，代替以往派人親身運送，增加追查難度，但偽證質素差劣，只要細心查看不難發現。

該犯罪集團為內地黑工提供一條龍服務，提供培訓，例如見工前練習廣東話及協助他們在本港搵工，另外會安排住宿及提供偽造香港身份證。集團主要透過微信招攬內地人士來港做黑工，包括食肆洗碗或廚工、洗衣工場雜工等，並向每名黑工徵收1.8萬元人民幣作介紹費，然後每月向每人收取1,500元人民幣作住宿費。內地人以旅客身份入境後，先繳交一半介紹費，集團收取他們的信件及個人資料後，將資料透過微信發送至內地偽證工場，為他們製造假香港身份證，再速遞來港。

2019年10月初，入境處接獲線報指，一輛跨境速遞公司貨車內發現兩個郵寄文件，內藏紅色利是封、再以紙巾包裹3張假香港身份證，隨即展開調查。經部署及在速遞公司配合下，調查科人員鎖定深水埗及北角兩個郵寄包裹的寄送地址，於10月中，調查人員喬裝速遞公司派遞員採取行動。

入境處稱，犯罪集團行事謹慎，在監控派遞行動中，多次要求更改派送地址，提議派送到連鎖快餐店，或臨時要求終止派送，聲稱自行到門巿領取郵件。其手法更引起調查人員懷疑，故採取突擊搜查21個目標派送地址，包括13個住宅單位及8個黑工工作地點，拘捕逾期居留人士，並撿獲40張假香港身份證，包括13張實體假證，3張是偽造的新智能身份證，以及27張偽證影像或副本。

調查人員又在被捕人士手機中發現大量偽造身份證的影像及通訊信息，包括安排黑工工作及報酬等。入境處經3個月深入調查，成功瓦解該犯罪集團，集團運作半年，涉及收益超過港幣80萬，今次拘捕人數是過往5年來最大規模。

被捕的其中一名女骨幹成員，今日在區域法院就4項串謀製造虛假文書控罪被判監16個月。她較早時亦在區域法院因管有偽造文書及違反逗留條件，另被定罪15個月。另外兩名內地男骨幹成員，較早前亦在區域法院被裁定罪成，他們涉嫌串謀轉讓香港偽造身份證、管有偽造香港身份證及違反逗留條件，各被判監32個月。其餘24名被捕人士，當中17人較早前已在裁判法院被定罪。案件仍在調查中，不排除稍後更多人被檢控。

而寄送包裹人士來自同一名內地人，入境處已將有關資料交內地執法機關，當地執法部門亦已採取相應行動。

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