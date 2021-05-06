近年丁屋政策屢受挑戰，除遭司法覆核外，早前廉署高調拘捕「丁屋大王」王光榮等以打擊「套丁」行為等，均令一班昔日靠搞丁屋發財的小型發展商紛紛轉型。本土研究社成員陳劍青指，其中「套櫃」成發展商的新財路，他們大手購入農地或將之變成棕地，再興建貨櫃屋出售，比起建丁屋，成本更低，錢搵得更快。

「長洲覆核王」郭卓堅及社工呂智恆早年就丁屋政策提出司法覆核，高院2019年裁定他們部份勝訴，指原居民透過在政府土地以私人協約或換地方式建丁屋是違憲。其後鄉議局和政府上訴得直，郭卓堅與呂智恆向終審法院作終極上訴，近日獲批上訴許可，加上國務院副總理韓正近月表明要解決本港房屋問題，矛頭直指新界丁屋，意味丁屋政策隨時沒落。

陳劍青指出，廉署也高調打擊「套丁」行為，令不少從事丁屋發展的小型發展商紛紛退場，在其他法律罅中尋求財路，其中一個便是「套櫃」。據他所知，發展商看準政府近年推廣過渡性房屋，如新世界早前就以租金1元捐出天水圍3幅農地予社企興建「光村」作過渡性房屋，小型發展商遂亦以過渡性房屋作包裝，大手購入農地興建貨櫃屋，或將農地破壞改為棕地，從而大走灰色地帶。

對於小型發展商大搞「貨櫃屋苑」，陳劍青形容十分誇張，惟政府「隻眼開隻眼閉」，沒有加以執法，令貨櫃屋擴展日漸泛濫。他指，綠化地帶的土地持有人一般只能用作耕作用途，亦可作原居民村落用來降溫的風水林，或作為不同發展地域的緩衝區，以及城市規劃的綠化空間等，惟向城規會申請改變土地用途，用作興建住宅，獲批機會較低。倘相關農地或綠化地屬生態敏感地帶，如鄰近魚塘、濕地等，想申請改變土地用途更是「難上加難」。因此，有人會將農地和綠化地破壞，才出現所謂的「棕地」。

棕地面積近年急增，由1993年792公頃，至去年1,503公頃，升近一倍，陳劍青指，棕地並非土地用途的一種，惟前鄉議局主席劉皇發80年代就農地用途挑戰港英政府勝訴，打開了棕地的大門，只要不從事「發出惡臭或令人厭惡的行業」，地段擁有人可把土地作農業以外用途，令不少農地公然變成露天貯物場、物流及貨運作業、貨櫃存放、停車場、修車場等，對於棕地上建築物，「政府嘅標準都批准佢哋起臨時建構物。」

不過大律師陸偉雄指，農地用途為耕作，即使種花亦屬違法，遑論在農地上搭建貨櫃屋，即使在棕地建貨櫃屋抑或有轆的「離地屋」，亦難逃法律責任。他坦言，一旦查證後，建築事務監督會先發出清拆命令，令業主在限期內糾正違例情況。如未能在限期內完成，業主會被檢控，可處罰款20萬元及監禁一年。地政總署亦可向土地業權人發出警告信、釘契，甚至引用《政府土地權（重收及轉歸補救）條例》重收土地。

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