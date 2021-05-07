政府「突襲」柴灣興華（二）邨豐興樓，昨晚封樓要求全幢大廈居民接受檢測，本來預計完成時間是今早7時，但至早上10時還未解封，反而安排駐守警員交更，令人懷疑將隨之前荃威花園「先強檢、後撤離」的安排，或要求居民撤離到隔離中心。

荃威花園、康怡花園N2座及薄扶林豪峰，因為確診病人涉及變種病毒株，居民都是「先檢測、後撤離」，封區強檢後安排到檢疫中心隔離21日。豐興樓的情況相同，確診個案涉及變種病毒株，因此極有可能依循「先檢測、後撤離」的做法，只是截至上午10時，當局仍未有公佈。

大批傳媒一直在場守候，只見一批穿上保護衣物的機動部隊（PTU）登樓，亦有警員將一批凳搬上樓，又架設活動欄杆。據了解，由於豐興樓的居民以長者為主，或行動不便，或要服長期藥物，為方便處理，也有可能原地隔離。

一名從外回家的女街坊陳女士稱，因為早兩日已經做檢測，昨晚就沒有趕回來再做。對於居民有可能要撤離，她無奈接受說：「撤離就撤離囉，該做就要做，無咩特別。」不過暫未決定是否回去，「有入無出喎，我要考慮吓，可能要先買啲嘢再返屋。」

陳續稱：「唔驚，都習慣，冇咩特別。如果要（入隔離營）都無辦法，必須要合作。」既來之則安之。

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