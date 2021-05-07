民主黨前主席胡志偉丁父憂，胡父的喪禮今日在鑽石山火葬場舉行，今晚設靈明天出殯。胡志偉幾番申請，今早終於獲高等法院批准短暫保釋外出。

根據訃文內容：胡志偉父親胡潮受先生於公歷二零二一年四月十三日與世長辭，享年九十有二。遺體奉移鑽石山殯儀館治喪，謹擇公歷五月七日（星期五）晚上以道教儀式設靈於二樓慈愛堂。翌日八日（星期六）上午舉行大殮，辭靈儀式後隨即出殯，奉柩鑽石山火葬場火化。

中午時分，記者到鑽石山殯儀館了解情況，二樓慈愛堂門外掛有兩個白燈籠，寫上「胡府」兩字；因為有屏風阻擋，未能窺見裏面的環境。至下午2時，陸續有花店員工送來花圈，由於有傳媒在場守候，保安員人數亦增加，禁止記者進入大樓，並將運送遺體的通道拉上捲閘。

胡志偉因為47人案及未有交出BNO，至今已被還押於荔枝角收押所超過4個月。其92歲父親於上月辭世，喪禮將在今天舉行。胡志偉早前向懲教署申請外出為父奔喪但遭拒絕。他今早盡最後努力，向高等法院申請保釋。案件由國安法指定法官杜麗冰處理。杜官在聽罷申請後，最終基於人道理由，同意提供特定條件容許胡短暫保釋外出，讓他參與父親喪禮，包括喪禮須於私人場合舉行、只容許家人參與、不准與其他無關人士聯絡等。

不少巿民均異口同聲認為，從人道立場來說，署方應批准胡志偉外出送父親最後一程，巿民李先生謂：「畀啲人道咪好囉，邊一個做仔女唔會送自己爸爸最後一程吖，好現實嘅，林鄭都要送啦，唔通佢鍾意咁樣送法呀（視像）？」他續說：「最後一程咋嘛，有乜問題咪警車接返返去囉，人道一啲畀人見一見，人哋鎖住孖葉去都有啦，唔可以不近人情，做人唔好去得咁盡，有報應㗎」！

另一名不願具名的巿民亦認同，「人道立場點都應該要批，法理都不外乎人情」。對於有巿民謂擔心安全問題或有支持者乘機搞事，他說：「政府咁相信警方嘅能力，咁應該唔使驚啦！」被問到事件有否針對部份還柙人士，他直言：「呢個都幾明顯，明顯有啲立場喺法庭嗰方面，不過都唔會評論咁多」。

不過，有不願具名的巿民則不贊成讓胡短暫外出奔喪，認為懲教署有懲教署的規矩，「呢個係有危險嘅人嚟㗎嘛，佢係搞事㗎嘛，呢個事不離實，佢仲有好多支持佢嘅人嚟搞事，喺安全問題係唔應該畀佢出嚟，我覺得唔啱，法庭判得唔好」。

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