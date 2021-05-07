香港童裝品牌CHICKEEDUCK位於荃灣的分店，於昨日（6日）開張後第三日，突然遭警方搜查，老闆周小龍更被警告，以後再有違反國安法的產品會保留追究權利。繼昨日大批市民在警方離開後排隊買爆，今日（7日）全日也有大批市民特意到場「懲罰」，排到晚上9時半，即原定關門時間後一小時，都繼續有人排隊。另外在晚上9時，消防一度到店舖巡查，未知原因。

由上午開始一直晚上，即使顧客不斷進出店舖，荃灣店外仍一直維持着近百名市民大排長龍，可謂是人山人海。店舖於facebook社交專頁於下午1時發帖，稱「好很多人，多謝香港人，麻煩耐心等等，我哋好努力幫緊大家。與此同時，Online shop同事都落咗舖幫手，所以有關網店查詢都麻煩大家俾多少少耐性等同事幫你」。

至晚上8時10分，人龍未消散仍有70多人，店舖職員已在龍尾舉紙牌截龍，稱「我哋今日已截龍，好多謝大家！明天11:30 - 20:30見」。另外，CHICKEEDUCK社交網站再發帖，稱「好多謝大家山長水遠、身水身汗嚟支持」。

老闆周小龍現身店內，感謝大批市民到場支持，眼濕濕表示「我唔行得出去，因為我會喊」，又指「香港人一次又一次證明比呢個政權睇，你有咁既行動，我就有咁既反應」。

周亦再次批評國安處人員態度惡劣，「尋日黎嘅國安呼呼喝喝，成班爛仔咁」，強調他應享用開店的自由，「我繼續做生意，支持藝術家，售賣唔犯法的產品」。他指「我嘅自由空間係過去57年已經收窄咗，尋日事件之後，我已經成為國安的針對目標。」

消防臨收舖巡查 稱接獲市民投訴

至晚上9時左右臨收舖時間，有三名藍衣消防人員，抵達店舖向老闆周小龍問話，其間店舖玻璃門關上，未知對話內容，店舖外市民大為緊張，駐足圍觀。約半個鐘後，消防人員便離開店舖。至晚上9時半，即原定關門時間後一小時，舖外繼續有30多人繼續等候，而舖內則有10人購物，工作人員可謂忙個不停。

周小龍其後透過職員回覆，指三名消防稱接到市民投訴，懷疑店內走火通道不合規格，所以前來巡查。周小龍提到，該3名消防非常專業及有禮貌，經調查後證實沒有違反任何消防條例，逗留約半個鐘後離去。周小龍形容今日消防比昨日警員專業，起碼沒有大大聲和有禮貌。他指，現在不時會受到一些有心人打壓，故明白消防派員巡查舉動。

及至晚上10時15分，再有一名消防人員折返，拿着捲尺量度店舖通道和檢查貨倉，逗留約15分鐘後離去，當時店內仍有數名顧客。消防離去後，店舖正式關門。店員透露，消防再接獲有人投訴店內走火通道問題，所以再度折返 ，但調查後沒有人任何違規所以離開。

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