一名女子檢查8歲女兒手機期間，發現手機內有多張女兒自拍不雅照片。多番追問後，女兒始交代自己與另一名10歲女童，在上年12月至今年4月期間，被一名不知名網友在社交媒體恐嚇。女兒提到，對方曾多番要求他們提供自拍裸照和影片，家人大為緊張，遂報案求助。

屯門警區刑事部調查後，鎖定一名疑犯，至昨日（6日）在元朗一屋邨內拘捕一名本地無業30歲男子，涉嫌「刑事恐嚇」及「製造兒童色情物品」。該名男子被捕時，由於正駕駛電動單車，故也被他也涉嫌「無牌駕駛」、「駕駛時沒有戴認可防護頭盔」、「駕駛時沒有第三保」、「駕駛時未獲牌車輛」被捕。涉案男子目前扣留中，案件仍在調查。

警方發現，該名男子以網友身份，在社交網站尋找年幼女童，鎖定目標後私訊女童，稱會將女童在社交媒體上的資料公開，從而迫使受害女童提供照片，首先是要求提供普通自拍照，繼而變本加厲，迫使提供不雅照片和影片。受害女童擔心照片流出，只能就範。

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