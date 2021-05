政府要求全港37萬名外傭須在明日(9日)或之前接受檢測,《蘋果》今早到其中一個外傭專屬檢測站視察,發現現場人流稀少,大多數外傭都可在約10分鐘內完成採樣,上周未大排長龍、需用數小時排隊的情況已不復見。有外傭今日一早到場排隊,只為了可盡早完成檢測以返回家中工作,並認為「我哋(家鄉)嗰邊(疫情)冇香港咁嚴重」。

《蘋果》今早到維園的外傭專屬檢測站視察。在9時半左右,現場有約50人排隊,當檢測站於10時開始運作後,人龍迅速被消化,至中午時分只剩下三三兩兩的外傭排隊。記者目測,由開始排隊起計,大多數外傭都可在約10分鐘內完成採樣。

今早7時45分到場的印傭Adah排在隊伍第4位,她表示僱主特意讓她在今早趁家中老人未起床前到維園進行檢測,「要早啲,因為啊婆喺屋企,冇人照顧啊嘛。」她指自己之前都有做過檢測,「呢個(強檢)政府叫我哋一定要㗎嘛」,並認為「我哋(家鄉)嗰邊(疫情)冇香港咁嚴重」,估計可能與香港人口較家鄉密集有關。

9時半到場的印傭Risty表示,今次是自己第一次做檢測,並且是由僱主告知她全港外傭需強檢一事。她指今日並非放假日,完成檢測後需趕回家中工作。

菲傭Rose本已預約在明日到鰂魚涌的檢測中心進行採樣,但今日剛巧經過維園,僱主便着她提早完成檢測。她坦言僱主十分害怕COVID-19病毒,自己則有少許(a little bit)擔心,但認為只要身體強壯便可對病毒免疫。另一菲傭Divina則指自己並不擔心會感染變種病毒,「because we just stay at home(因為我們只留在家中)」。

維園檢測站外貼有告示,指檢測站於早上10時開始運作,但Rose指她在10時到場後卻要等待30分鐘才被採樣,「because they start at 10:30 am(因為工作人員10時半才開始運作)」。她續指,採樣只需數分鐘且並不疼痛,「it’s just (like) tickling(就像抓癢一樣)」。

