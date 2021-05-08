政府要求全港37萬名外傭須在明日（9日）或之前接受檢測，《蘋果》今早到其中一個外傭專屬檢測站視察，發現現場人流稀少，大多數外傭都可在約10分鐘內完成採樣，上周未大排長龍、需用數小時排隊的情況已不復見。有外傭今日一早到場排隊，只為了可盡早完成檢測以返回家中工作，並認為「我哋（家鄉）嗰邊（疫情）冇香港咁嚴重」。

《蘋果》今早到維園的外傭專屬檢測站視察。在9時半左右，現場有約50人排隊，當檢測站於10時開始運作後，人龍迅速被消化，至中午時分只剩下三三兩兩的外傭排隊。記者目測，由開始排隊起計，大多數外傭都可在約10分鐘內完成採樣。

今早7時45分到場的印傭Adah排在隊伍第4位，她表示僱主特意讓她在今早趁家中老人未起床前到維園進行檢測，「要早啲，因為啊婆喺屋企，冇人照顧啊嘛。」她指自己之前都有做過檢測，「呢個（強檢）政府叫我哋一定要㗎嘛」，並認為「我哋（家鄉）嗰邊（疫情）冇香港咁嚴重」，估計可能與香港人口較家鄉密集有關。

9時半到場的印傭Risty表示，今次是自己第一次做檢測，並且是由僱主告知她全港外傭需強檢一事。她指今日並非放假日，完成檢測後需趕回家中工作。

菲傭Rose本已預約在明日到鰂魚涌的檢測中心進行採樣，但今日剛巧經過維園，僱主便着她提早完成檢測。她坦言僱主十分害怕COVID-19病毒，自己則有少許（a little bit）擔心，但認為只要身體強壯便可對病毒免疫。另一菲傭Divina則指自己並不擔心會感染變種病毒，「because we just stay at home（因為我們只留在家中）」。

維園檢測站外貼有告示，指檢測站於早上10時開始運作，但Rose指她在10時到場後卻要等待30分鐘才被採樣，「because they start at 10:30 am（因為工作人員10時半才開始運作）」。她續指，採樣只需數分鐘且並不疼痛，「it’s just （like） tickling（就像抓癢一樣）」。

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