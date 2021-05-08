無業4男女組成詐騙集團，利用空頭支票進行網購，騙取名貴手錶及電子產品，至少9名網上賣家被騙，涉案金額超過82萬元。4人於過去兩日先後落網，涉嫌「串謀詐騙」、「盜竊」及「管有他人身分證」等罪，警方撿獲59張銀行卡和5張香港身份證等證物。

新界南總區重案組第三隊署理總督察陳傲風表示，去年6月至今年4月，一個詐騙集團多次在網上二手買賣平台行騙。集團成員首先會借用一些傀儡戶口，以及相關的支票簿和銀行卡，然後接觸於平台出售貨物的賣家。騙徒會先聯絡賣家並要求當面進行交收，同時以無效或空頭支票經銀行的入票機存入賣家戶口，繼而向賣家聲稱已經以支票付款，亦會展示一些已成功過數的手機截圖。

賣家見到戶口的帳面結餘增加了指定金額後不虞有詐，隨即與騙徒交收如名貴手錶和電子產品等貨物，卻未發現反映實際存款的可用結餘尚未有任何金額上的增加。最終，賣家在翌日收到銀行通知相關支票「彈票」後才得知自己被騙，惟有向警方求助。截至目前為止，該詐騙集團體涉嫌與至少9宗同類詐騙案有關，涉案金額超過82萬元，最大宗的個案被騙金額達28萬元。

過去兩日，警方展開拘捕行動，在九龍和新界區以「串謀詐騙」、「盜竊」、「管有他人身分證」、「管有危險藥物」及「藏有工具可作吸食毒品用途」等罪名拘捕涉案詐騙集團的兩男兩女，他們的年齡介乎25至43歲，4人均報稱無業。

陳傲風指，今次拘捕行動相信已成功瓦解該網上詐騙集團，4名被捕人當中有集團主腦、負責交收的人員，以及提供傀儡戶口的人士。此外，警員在搜查一名女被捕人的住所期間，撿獲59張銀行卡、5張香港身份證、約4克冰毒、一些吸食毒品的工具，以及被捕人在犯案時身穿的衣物。

警方呼籲巿民不要向其他人借出戶口，因為有機會干犯洗黑錢罪名，並提醒巿民於網上買賣前進行風險評估，留意對方賬號評語，以及開戶時間及交易紀錄等，盡量安排當面現金交收。

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