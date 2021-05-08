政府昨日（7日）宣佈放寬「疫監」，容許疫廈居民毋須入營檢疫，改為多日強制檢測。其中早前染變種病毒菲傭居住的東涌映灣園第11座居民，入營9日後，今日下午開始終於獲准分批離開，政府安排巴士送他們回家。有居民獲准返家後感到開心，但不忘批評隔離營內膳食差劣。

晚上7時左右，映灣園繼續有多輛旅遊巴陸續到埗。現場所見，每輛旅遊巴有20多人乘坐，旅遊巴抵達後居民落車，在屋苑職員協助下，如火如荼將旅遊巴的行李卸落地下。亦有年長居民行動不便，落車後要由屋苑職員協助推輪椅。

居民拿到行李後，便進入屋苑範圍內一處空地排隊，等候登記才能返回寓所。至晚上8時半行動仍未完成，目測第11座已有約20多個單位着燈，相信有部份居民已經成功返家，屋苑空地則繼續有60多人排隊等候，秩序大致良好，鄰里之間有講有笑。

居民郭小姐認為，隔離營內環境和伙食都「麻麻地」，但所幸沒有進食到懷疑受污染的食物。她不滿隔離營人手不足，例如向致電求助後，很久才會有人跟進。郭小姐直言，隔離營內床褥相當硬，數日以來睡得很差，現時回家後最希望能「沖涼瞓覺」。

另一居民楊先生表示，對於留營多日終於能夠回家感到開心，指隔離營內只能透過閱讀和做運動打發時間，亦坦言隔離營內膳食比較差劣。他又理解政府隔離居民做法，指現時回家後最想「沖個涼執個屋」。

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