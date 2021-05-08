政府昨日（7日）宣佈放寬「疫監」，容許疫廈居民毋須入營檢疫，改為多日強制檢測。繼佐敦伯嘉士大廈的居民屆滿21天檢疫期，可以離開竹篙灣檢疫中心外，逾千名東涌映灣園第11座居民亦提早完成「疫監」，終於獲准分批離開。不過，有同住在竹篙灣檢疫中心的荃威花園居民得知今晚未能回家，疑致電營內職員，破口大罵，要求盡快回家。

有讀者向《蘋果》報料，指近千名映灣園的居民今日分批乘坐旅遊巴返回住所，惟一名40多歲穿背心的女子得知自己未能離開，竟攜帶所有個人物品衝出房間，走到營房空地破口大罵，非常鼓譟，「佢拎住個電話係咁同檢疫中心嘅職員係咁鬧，問點解無佢份」。

據該名讀者了解，該名女子為荃威花園R座的居民，最快明天才獲准離開，從讀者提供的片段中所見，女子於空地位置不斷破口大鬧，指責檢疫中心職員安排失當，朝令夕改，「嗰日你哋要我即刻離開，幾匆忙嚟到呢度，我一粒聲都冇出過，今日突然間要我哋拿拿聲執嘢走，到我執好晒嘢喇，你又話唔走得，你話係咪好過份？有冇當過我哋係人呀？」。該名女子多次提及「我今日要走」，又批評營內沒有WiFi，令子女難以上堂學習，令她非常氣憤。

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