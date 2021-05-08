首宗變種病毒個案即29歲印裔男工程師，從杜拜來港，在酒店完成21天檢疫後，上月9日入住佐敦伯嘉士大廈，八天後才確診及驗出帶N501Y變種病毒，佐敦伯嘉士大廈隨即被圍封，所有居民被送往竹篙灣檢疫中心，昨日（7日）凌晨屆滿21天檢疫期，居民重返大廈寓所。有居民控訴隔離生活令她「肉體精神破產、心驚膽跳」，又投訴食物很難食，他們完成隔離，政府才公佈大廈有變種病毒個案其他居民不用隔離的方案，令她深感不公平，意氣難平。

住在佐敦伯嘉士大廈三樓，經營舞蹈室，前舖後居的何女士，今日向《蘋果》說起21天的隔離生活，不禁眼濕濕哽咽起來。「完全停頓，手停口停，個孫冇學返，仔同新抱又冇工返」，她經營的舞蹈室原租給人運動、跳舞及做瑜伽，封舖令她不能營業，零收入。「21日喎，肉體、精神破產，返到嚟房裏面都甩咗一半頭髮，專家話病毒潛伏15、16日，日日都心驚膽跳，依家居民檢測結果全部都係陰性，個個都被精神折磨。」

她又投訴檢測中心提供的食物非常難食，「好難食，我哋都係納稅人，點解可以畀我哋食啲咁難食嘅嘢，就算大家樂都好過佢100倍，呢度十餐有五餐都係齋，就算有時雞翼、雞髀，完全係垃圾，好難食！」

她與前夫、兒子、新抱及11歲男孫同入住檢疫中心，前夫只是間中來探望孫兒亦要「拉埋」入營，惟其前夫有糖尿病腳痛，不能食太強力止痛藥以免影響檢測，「佢200磅，被迫24小時瞓床，去廁所去唔到，其實佢已經打咗兩劑科興疫苗，打過去1823問，話冇得縮短檢疫期，依家先話可以，好唔公平！」

她又指被隔離21日，度日如年，「冇咗成個月入息，就算我再營業，啲人覺得呢度係疫區，個個都取消晒booking」。她指檢疫中心隔離生活難受，猶幸一班醫生及護士對他們非常友善、體貼，不時致電安慰她。但回想隔離生活，她仍忿忿不平道：「好慘，我諗任何一個街坊，都係激氣，精神折磨。」

同大廈居民符女士亦說21日隔離檢疫好辛苦，在隔離營真的很悶，對於放寬隔離檢疫做法，她認為居家隔離較好。她放「疫監」後現時去見朋友，之後去打疫苗，「第一時間去打針」，她直言隔離21日好辛苦，（感覺鬆一口氣嗎？）現在可以外出， 好開心。

大廈保安員黃先生昨日凌晨放「疫監」，今早7時多便立即回大廈上班，他訴說隔離生活時表示，隔離營環境還可以，惟批評食物相當差，「總之好難食，嗰啲飯餸，我咁捱得都係勉強吞落去，相當難食 。」現在能夠離開隔離營，他直認相當好，「喺營內，好陰公。」

住客王小姐卻持相反意見，「我覺得政府很好，我很感謝這一次在這裏21天吧，雖然住得時間蠻久，但我們提的要求，政府會盡可能幫助我們，好像我帶着寶寶，感覺很好，就是有一點點時間很長，出不去，但是我們的房間蠻大，可以走來走去 。環境很乾淨，食物也可以，很清淡」。

令伯嘉士大廈全幢居民撤離檢疫的「源頭」是29歲印度裔男患者，在杜拜任職工程師，持有香港身份證，一直無病徵，4月19日從杜拜來港，入住尖沙嘴柯士甸路華美達華麗酒店檢疫21天，三次檢測均呈陰性。由於男患者驗出帶變種病毒，該酒店所有職員及住客要即時再檢測。患者4月9日完成檢疫後一直住在位於佐敦伯嘉士大廈的女友家中，他其後確診，所住的伯嘉士大廈被圍封，所有居民包括其菲籍女友被送往檢疫，昨天（7日)始完成21隔離期。

衞生署衞生防護中心昨晚宣佈，就近日在本地社區錄得11宗涉及N501Y變異病毒株的2019冠狀病毒病確診個案，中心經分析病人的進一步流行病學資料、密切接觸者的感染風險，以及相關強制檢測令和限制與檢測宣告的檢測結果，認為與相關個案居於同一大廈不同單位的人士，毋須被列為該確診個案的密切接觸者，及毋須接受21天強制檢疫。

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