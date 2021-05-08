傳播力高N501Y變種病毒攻港，29歲印度裔男患者（第11643號個案）為首宗社區變種病毒患者，其菲籍女友其後確診，惟二人至少3次「擠牙膏」式報告行蹤，令病毒流出社區，連累東涌映灣園、荃灣荃威花園、薄扶林豪宅豪峰等屋苑逾千名居民被迫「坐疫監」。據知，警方已向涉事人士錄取口供，不排除有拘捕行動。

印度裔男子及其菲籍女友同住在佐敦伯嘉士大廈，所有居民屆滿21天檢疫期，今午重回寓所。有街坊透露，該名菲籍女子搬到上址僅一年多，居於大廈高層一個百多呎劏房單位，未曾見過她帶朋友回家，僅見其男友每星期到訪一至兩次。

街坊又形容菲籍女子衣着斯文有禮貌，於中環一私人診所任職護士，平日出入不定時，但會與鄰居及看更打招呼。不過，居民今午返回寓所後，一直未見過印裔男及其女友，亦未見警方到場，所以不清楚二人是否已被捕。

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