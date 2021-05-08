47名民主派人士，今年1月被指因為參加去年民主派初選，涉嫌違反《國安法》被捕。現被囚禁於赤柱監獄的林卓廷，其團隊將於今晚9時在Youtube頻道發佈有關「林卓廷給媽媽的信」的新影片；袁嘉蔚的團隊則指袁最近曾動議在區議會申請表上增設其他性別選項，並獲南區區議會主席接納該議程。

林卓廷的團隊昨晚（7日）於facebook發帖，指林在去年母親節前特意拜託小編替他找一些賣花的黃店，「好讓佢完成工作後喺附近買紥花。買完之後佢匆忙趕回老家，喺氤氳滿室嘅花香中同母親食左餐母親節飯」。今年林因身陷囹圄故不能與媽媽一起慶祝母親節，「於是佢寫左一封關於媽媽嘅信，喺紙上同佢慶祝，希望佢可以好好活下去」。該封信件會由林的好友兼沙田區議員曾素麗讀出，並於今晚9時於林的Youtube頻道首播。

袁嘉蔚的團隊在昨晚亦有在facebook發帖，指袁仍心繫議會工作，故於獄中親撰一項有關性別議題的動議，並提交到前日（6日）的南區區議會大會上討論。小編表示，袁早前留意到南區區議會的撥款申請表上，申請人須於「機構授權人」或「活動指定負責人」的空欄選出「先生」或「女士」的性別選項，並認為選項未能充分照顧第三性別及其他性別認同的申請人。有見及此，袁動議在申請表或表格上，「在『性別』一欄，除『 男（先生）／ 女（女士）』外，另增設『其他』選項，供性小眾人士填寫。」

小編透露，南區區議會主席羅健熙已接納該議程，並將於會議上討論，並指袁在就任議員前，「已致力倡議推動平權。無論牆內牆外，家庭或社區，希望大家能在各自崗位上努力，消除社會對性小眾歧視」。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568