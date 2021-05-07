警方在屯門破獲無牌酒吧，凌晨時份，屯門警區反黑組及特別職務隊警員，突擊搜查石排頭部一幢工業大廈地下一單位，首次搗破一間以時裝店作掩飾的無牌酒吧，店舖開業約3個月，裝有隔音設施，面積約1千5百呎，其中一千呎用作經營無牌酒吧，警員拘捕酒吧內10男13女，年齡由15至49歲。撿獲大批酒類飲品及影音器材，警方相信已打擊黑幫收入來源，

行動中，警員在酒吧閣樓內發現6人，當時有人用棉被遮蓋身體，但被警員識破，酒吧門口裝有閉路電視監控設備，以逃避警方執法行動，被捕23名男女，其中48歲男負責人涉嫌經營無牌酒吧，其餘顧客涉嫌在無領取酒牌地方飲酒及違反限聚令(第599F)。據悉，被捕主持有新義安背景，時裝店日間經營正當批發生意，但入夜後則開設無牌酒吧。

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