CHICKEEDUCK藝術生活百貨位於荃灣的分店，於本月4日開業後第三日（6日）突被警方國安處搜查句鐘，昨日又有消防處接獲投訴指該店走火通道不合規格，兩度派員到店舖巡查，惟無阻市民的熱情支持，今日連續第三日到該店排隊「懲罰」，早上11時半開門前，已有逾半百市民在店外耐心排隊等候入店購物，開門後職員分批放顧客入內，店內仍擠得水洩不通。

市民薛小姐與鄧小姐結伴到來，排隊等候半小時仍未進店，但她們仍很有耐性，其中薛小姐專程由九龍區到來支持，「香港人自己努力創業，應該支持，持開放嘅心，睇到合適嘅就會買。」對於警方和消防連日來的突擊巡查，薛小姐指「冇智慧嘅舉動，我哋係有文化，以香港人文化、文明嚟回應返，唔需要動怒，以合法、合情、合理讓佢哋知道原來佢哋好愚昧！」她坦言若人龍再長，只要天公造美，她身體又許可，會繼續排隊，盡少少綿力。

和薛小姐同行的鄧小姐則說今早11時半已到來等候，排了半小時仍未能進入店內，她笑言排半小時「好濕碎，如果要排成個鐘都ok㗎。」萬一排隊期間遇上部門又來巡查，鄧坦言「我哋買嘢之嘛，又唔係犯法，因為消防條例保護市民都應該嘅，唔好騷擾市民就得。」

Tracy昨天已來過，排了45分鐘才能進入店內，她今日再接再厲，更帶了10歲的女兒同來，今日未開門前已來排隊，「嚟得就預咗排，排係好，排隊即係有人支持，唔介意排，會預時間嚟排，排半日都冇所謂，支持周老闆，裏面賣嘅嘢，唔知幾時突然之間擁有都變成犯法都唔知，呢間舖可能突然之間一日唔畀佢做落去，所以要盡快嚟，同買自己鍾意嘅嘢。」若再有警方消防到場，Tracy不諱言「佢哋按本子做嘢，佢做嘢囉，我繼續shopping，出新貨會繼續嚟！」兩母女買了一大堆明信片和徽章。

位於荃灣享成街15號的CHICKEEDUCK藝術生活百貨於本月4日開業，店內除貼有不少有關反送中運動的畫作，正門更放有一個高約6呎的巨型民主女神半身雕像，新店首日開張時已吸引過百人到場支持及購物。店內售賣不同貨品，除了衣物外，還有茶、毛巾、杯、口罩套、月曆、民主女神擺設等。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568