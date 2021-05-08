「如果我知道個仔唔會起返身，嗰晚我再崩潰都唔會走」，回憶起3月16日凌晨的畫面，澤澤媽悔不當初。當晚，澤澤嘔吐頻密，先後照過兩次X光，血壓更一直下跌。澤澤媽於丈夫到場後回家休息，臨走前為愛兒打氣，「澤澤，你要加油呀，知唔知？，佢答我『知道』！」，成了母子倆最後一次對話。

愛兒離開後，澤澤媽沉溺於傷痛中，躲在房間不吃不喝。如今澤澤離世一個多月，其心愛玩具仍放於客廳當眼處，澤澤媽見玩具車如見人，「我幻想佢喺度玩緊」。原本屬於四人的大床，多出的一個空位交上澤澤生前使用的枕頭，並套上其衣服，澤澤胞姐每晚抱枕頭入睡，嗅著弟弟的氣味，幻想他仍在身邊。

傷痛以外，壓垮澤澤媽的，是四面襲來的內疚感，「同意換肝手術錯了嗎」、「愛兒情況轉差後，何不緊抓醫生不放，直至對方為澤澤進行檢查」……種種疑問，令澤澤媽媽每天活於自責中，「我每日望住個仔張相，都同佢講『媽咪對你唔住』！」

對澤澤媽而言，愛兒的生命得來不易。6年前，澤澤媽誕下女兒令頤，其後欲再懷第二胎，卻於兩年內兩次流產，令她身心飽受折磨。直至懷上澤澤，產檢後，醫生告知腹中塊肉頸皮偏厚，懷疑有唐氏綜合症，醫生更曾表示，「24周前都仲可以考慮（中止懷孕）」，幸最終證實虛驚一場。

豈料，澤澤出生後即證實患有先天性膽管閉塞，出生後59天便需接受手術，近3年來經常出入醫院。澤澤父母從不言苦，一家人對澤澤疼愛有加，無奈命運無情，再多的愛仍無法挽救澤澤性命。

澤澤離世後，大女令頤眼見母親於房間與世隔絕，靜悄悄走入房間，以稚嫩聲音，表達最真摰關切：「媽媽，我淨係想陪住你，我唔嘈你，你唔好趕我走丫！」無聲陪伴勝過千言萬語，即使喪子痛徹心扉，為了愛女，澤澤媽仍選擇撐下去，與痛苦共存。

「我知道你只係喺天家，用另一種方法陪媽媽過母親節。媽媽因為愛你，所以對生命仍存盼望。我亦會笑，因為我曾經與你，擁有很美好，很幸福的畫面。澤澤，媽媽好愛你！」今年母親節雖有遺憾，留存腦海中的美好回憶，將陪伴澤澤媽走過未來漫長歲月，永不消逝。

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