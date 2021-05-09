針對非法收債的活動，過去兩日警方於葵涌葵芳邨拘捕3名男子，撿獲追債水、油漆及天拿水。其實非法收債的情況屢見不鮮，除了未成年男女被歹徒招聘為收債人外，就連前港腳卓耀國，也涉嫌淋紅油追債被捕。

今年2月16日，警方在華富邨截查一對目標情侶，在他們身上撿獲紅油、膠水及收數字眼的字條，經調查證實他們剛上樓向債仔淋紅油，涉嫌刑事毀壞被捕；其後證實男被捕人是前港腳卓耀國，球壇上有「壞孩子」之稱。

非法收債情況嚴重，警方新界南及新界北警區曾於今年首季分別交代情況。新界南總區在2020年一共錄得696宗與非法收債相關的刑事案件，較2019年上升超過6成；而2021年首兩個月，已錄得130宗與非法收債相關案件，佔去年總數近兩成。而新界北總區涉及非法收債的罪案數字升幅更是驚人，由2019年的450宗，爆升至2020年的754宗，升幅約70%。

被捕者年齡由14至51歲，相信都是為了「搵快錢」而進行收債的工作，以淋油、電話滋擾、塞匙孔，甚至是射鋼珠傷人的手法，威嚇債仔。

大律師陸偉雄指出，無論是「落手落腳」追債的人，還是幕後指示者，都有機會干犯同樣的刑事罪行。

陸偉雄解釋稱，「落手落腳」追債的人，不會自發性去做，一定是受委託，重點是被捕者如何將事實交代出來。舉例委託人明確指示追債人用的手段，如塞匙孔、淋油，而有關人士又照做如宜，則兩者也會成罪。

「這是所謂『精人出口、笨人出手』，是共同做犯罪的活動，屬於夥同犯法。」陸說。若是委託人指示空泛或用語含蓄，則可能干犯串謀犯法。根據刑事罪行條例200章第60條，刑事毀壞最高可判監禁10年，而第24條則指刑事恐嚇最高可判監禁5年。

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