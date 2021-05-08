本港每8,000名初生嬰，就有一人患先天性膽管閉塞，全港每年約有9宗新症 。膽汁由肝臟製造，正常經膽管進入小腸協助消化；膽管閉塞病人的膽管萎縮，膽汁無法通過膽管，令膽汁「倒谷」上肝致肝硬化，如未有及時治療，嬰兒很大機會死亡。先天性膽管閉塞嬰兒的大便呈白色，皮膚持續黃疸。

肝腸脗合術是現時治療膽管閉塞的唯一方法，最佳手術時間為嬰兒出生後4個月內，醫生切走萎縮的膽管後，把小腸直接駁到肝臟，令膽汁直接流到小腸。 若出生超過4個月才進行手術，嬰兒肝臟可能已受損。

腸胃肝臟專科醫生吳昊表示，肝腸脗合術屬大型手術，常見後遺症為術後感染及腸黏連，再併發腸塞，而且不少接受手術的嬰兒，成長後亦要換肝。吳昊解釋，腸黏連一般會於手術後數個月出現，由於一般不影響生活，醫生不會刻意為病人照X光檢查，即使開刀切走黏連部分，極大可能會再出現，甚至惡化，因此醫生非不得已，亦不會貿然開刀清除。

吳昊補充，雖然腸黏連一般不影響生活，惟其併發的腸塞則可能致命，腸塞可導致腸壁受損，令腸內細菌流入血液。事件中，澤澤的血液內發現的「難辦梭狀芽孢桿菌（Clostridium difficile）」，吳表示，此菌原只存在於腸道內 ，屬入侵性強的細菌，對抗生素抵抗力強，假若腸璧破損、抵抗力弱、體內益菌減低等，該菌便可能進入血液，於數小時至48小時內致命，死亡率超過50%！

吳昊續稱，由於肝臟移植病人於術前便需進食抗排斥藥，導致抵抗力極低，一旦感染細菌，病情會急速惡化。對於澤澤父母質疑，腸黏連可能與換肝手術有關，吳昊理解家屬傷痛，惟他解釋，進行肝腸脗合術的位置，與肝臟的位置並不相同，因此不認同家屬說法。

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