變種病毒個案令上周大批市民一度被送到竹篙灣檢疫中心隔離，中心卻發生懷疑集體食物中毒事件。原來涉事丹尼食品有限公司是本港四大學生飯盒供應商之一，惟2019年曾發生食物中毒事件，該公司供應給一間小學的飯盒因出現異味，導致多名學生食用後肚痛或腹瀉。

丹尼每天為約100間學校供應超過3萬飯盒，工場雖設有大型食物雪房、溫度計等，員工工作有戴齊口罩保護袍，但2019年年5月6日卻發生集體食物中毒事件，丹尼供應給上水東華三院馬錦紀念小學的一款「小南瓜蒸雞粟米飯」出現異味，多名學生食用後肚痛或腹瀉。

在竹篙彎坐隔離監的市民連日來炮轟中心提供食物質素低劣。上周四入營的康怡花園N2座一名女居民雖然未有中招，不過她坦言對營內食物質素不敢恭維，「每餐飯餸都微溫，有些甚至乎是凍的。」她估計，由於入營人數眾多，派飯需時，送到他們手上不知要花多少時間。「其實都無要求食物質素，但起碼食物安全要做好。」

她形容，每樣飯餸基本是多汁少肉，只有小量肉碎加一些蔬菜，「試過一個飯盒只係得三隻好瘦削嘅雞翼」，女性亦不能飽腹，而食物安排亦非常混亂，「你揀嘅飯盒唔一定有，又或者之後幾餐先出現。」

而荃灣區議員趙恩來昨晚亦在社交平台轉截一篇自稱「來自仍在隔離檢疫中心的荃威花園R座媽媽」文章，文中指「居民承受了前所未有的身心折磨！包括『走難式』收拾家當準備入冊，極度混亂及漫長的撤離安排，斷捨離式同家人分開囚禁。」其中更提及營內是「非正常人可下咽的丹尼飯盒」，形容荃威居民憑頑強驚人意志，才能捱過集體食物中毒之苦。

趙恩來直言接到不少居民投訴營內食物問題，在食物中毒事件後，當局轉換另一間名為美味王的食品供應商，情況才好轉，「至少有啖熱飯食，都叫做入得口」。他又指，居民在入營前對食品已不抱太大期望，「只係無諗過咁差」，甚至引致食物中毒，幸好居民都早有準備，帶備一些食物，否則只能捱餓。

《蘋果》現正聯絡「丹尼」及「美味王」兩間食品供應商。

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