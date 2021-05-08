東涌填海區附近的迎禧路，因泥頭車頻繁出入，不時遺下石塊和泥頭在路中，形成「馬路陷阱」，對電單車構成威脅。有外賣員向本報反映，駕駛電單車送貨時試過險被石頭絆倒，每次經過均打醒十二分精神，也會自行將石塊搬走避免後車發生意外，「啲石頭好大嚿，一唔留神會有意外」。

記者周一（3日）下午開始在場視察，道路泥頭車來往不斷，部份車速頗快，塵土飛揚，猶如捲起一陣「沙塵暴」，在場候車的市民會退後數步用手掩鼻，亦有人會轉身避開沙泥。

接近傍晚時分，竟發現有一個約兩個拳頭大的石塊於馬路中心，遠遠望去很難發現，電單車駛近最是危險，一不小心隨時人仰馬翻。而馬路旁的花槽，亦見不少石塊，疑是熱心人從馬路搬到花槽內，避免其他司機中伏。

外賣速遞員黃先生表示，多次見到馬路中出現石塊，尤其是地盤附近，自已早前險被石頭絆倒：「啲石頭好大嚿，會直接影響行車安全，一唔留神會有意外。」他指石頭於夜間潛在危險最大，對鐵騎士威脅也最大，所以見到馬路石塊，也忍不住拾往路邊，不想再有第二個人撞石翻車受傷。

黃續指，阿Sam送外賣途中撞石翻車事件，已在行內廣傳，其他外賣員駛過上址都會十分小心，而意外後地盤承辦商曾派員巡邏地盤附近馬路情況，路上石塊的問題似乎有所改善。

印度籍外賣速遞員Harman亦得悉阿Sam意外，指石塊常見於地盤附近馬路，自己亦經常搬走石塊，避免其他司機出事，除了石塊的問題，泥頭車漏油也很嚴重，令迎禧路危機四伏，希望政府正視和改善。

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