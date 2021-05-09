傳播力高的N501Y變種病毒襲港，首先確診變種病毒的29歲印度裔男子，與其之後亦確診的31歲菲籍女友，涉嫌隱瞞行蹤令當局追蹤行動延誤，昨日被警方拘捕，衞生署控告2人涉違反《預防及控制疾病（披露資料）規例》，明日提堂。兩人之前居住佐敦伯嘉士大廈一個劏房，《蘋果》早上到場視察，劏房單位無人應門。

印度男及其菲籍女友已康復出院，昨日被捕，而伯嘉士大廈所有居民昨日已完成21日檢疫，昨午返回住所。早上10時許，《蘋果》登上伯嘉士大廈兩人居住的劏房單位查問，但無人應門。

另一方面，菲籍女友的兄長、兄長女友及兒子，上月18日在深水埗福榮街37號住所單位開派對，三名其後被發現感染變種病毒的外傭當時亦在場，事件引發全港外傭須強制檢測，涉事3名外傭居所的住戶亦要檢疫。惟菲籍女友的兄長、兄長女友及兒子3人日前送往檢疫中心，至目前仍未確診。

《蘋果》早上亦曾去到福榮街37號大廈視察，今日周日假期，不見有外傭出入或聚會，亦未有再聽到舉行派對的聲浪。至於有街坊稱曾聽聞有外籍人士在天台唱卡拉OK，天台鐵閘上鎖，有CCTV監察，梯間放有數袋懷疑建材廢料，而從街外張望，大廈天台外圍搭有棚架及圍上帆布。

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