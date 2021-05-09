馬鞍山發生母親節悲劇，一名七旬老婦與兒子及媳婦在家中共享大餐後，趁各人忙碌時，跨過家中窗戶一躍而下，家人驚聞一聲巨響，始發現事件。

晚上8時許，警方接獲一名女子報案，指年約70歲的奶奶從錦英苑錦雅閣一單位墮樓，倒卧大廈對開位置，救援人員到場證實女事主傷重不治。親友聞訊趕至了解，警方封鎖現場調查，在花槽附近發現一隻金錶及手鏈，相信屬於女事主，正調查其尋死原因。

消息指，上址為一對夫婦居住，因今日(14日)是母親節，年約70歲的事主到兒子及媳婦家中食飯慶祝，飯後夫婦二人正在做家務，事主趁各人忙碌時，跨過客廳窗戶一躍而下。

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