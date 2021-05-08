「澤澤，媽咪好愛你，希望可以同你喺天家重聚」，今日是母親節，子女們都會趁這天，為母親獻心意。然而對於澤澤媽來說，今年母親節卻只剩悲涼。患有先天性膽管閉塞的2歲男童陳澤彥，3月1日獲父親捐肝，於瑪麗醫院成功移植，陳家滿心期待重獲健康的澤澤出院。豈料，澤澤於轉往兒童外科病房後，病情急轉直下，多次嘔吐、發燒及精神不振，其母多次向醫生求助皆遭冷待。醫生於16日為澤澤開肚檢查，始發現他出現腸黏連及小腸打結，可惜澤澤已因細菌入血出現敗血性休克，最終令多個器官衰竭，於換肝後第20日死亡。澤澤父母質疑，瑪麗醫院兒科病房醫生錯估澤澤病情，多次以「睇定啲」作推搪，令其子錯過黃金治療時間，要求院方徹查。瑪麗醫院其後回覆查詢，僅就3月16日凌晨當日，主診醫生未有即時到場致歉。

「我應承過澤澤，要勇敢生存，好好照顧家姐」，今年的母親節，一家四口的陳家變成三人，幸福畫面已成追憶。手術後，澤澤爸腹部留有約5吋長的疤痕。他曾以此疤痕為傲，惟如今澤澤只成追憶，失去愛兒的痛苦永久烙印於身心上：「我一路都以為，做完手術我個仔就會好返。」

獲父親捐肝

2018年4月出生的澤澤，患有先天性膽管閉塞，出生59日便於瑪麗醫院進行肝腸脗合手術，切除膽臟，並將小腸直接駁到肝臟。當時醫生解釋，三分一患者可完全康復，三分一人需再進行同樣手術，最嚴重的三分一人後需進行換肝手術，陳家當時沒預計，愛兒將最嚴重群組的其中一人。

兩年多來，澤澤每月數次進出醫院覆診、抽血、打針，由於澤澤同時患有食物敏感，亦因切除膽臟不能進食油膩食物，因此父母一直不敢帶他到外地旅行。

去年11月，澤澤的抽血結果顯示，肝酵素居高不下，需要換肝保命。澤澤爸毫不猶疑決定捐出自己部份肝臟救愛兒，當時澤澤媽略感猶疑遭丈夫勸服，「3個月後個仔就會肥肥白企喺你面前」，一家人努力刻畫澤澤重獲健康的美好畫面。

3月1日，澤澤經歷12小時手術，成功移植父親的部份肝臟，隨即被送到初生兒深切治療部（NICU）觀察。澤澤爸形容，當時愛兒進度良好，翌日已清醒，更哭着找媽媽，須透過視像對話安撫，手術後3日，澤澤已不需要靠呼吸機及玩玩具車，護士當時更稱讚「仲叻過爸爸喎」。術後第7日，澤澤終可進食固體食物，而且胃口極佳，每次皆將醫院餐吃光。

3月10日，醫生認為澤澤情況穩定，安排他轉往兒科普通病房，惟澤澤當晚即「扭計」不願睡覺。其後澤澤胃口變差，僅曾進食少量粥、通粉及蘋果蓉。直至12日，澤澤更嘔吐5、6次，需重新插上胃喉輸營養液，當天，澤澤多次捲曲身體，以童稚的聲音表示，「媽咪，我唔舒服」。澤澤媽感覺不妥，多次向醫生反映，皆獲回覆「睇定啲先啦，始終佢做咗咁大個手術」，原來，這已是澤澤向大人們發出的求救訊號。

病情急轉直下

3月15日，澤澤終日精神不振卻難以入睡，對平日最愛的玩具車及youtube短片亦興致缺缺。至晚上，澤澤情況急轉直下，每隔10至15分鐘嘔吐一次，發燒至38.7度，血壓上壓更跌至僅69。當值實習醫生徬徨無助，先後為澤澤照過兩次X光，「佢不停講電話，問另一個醫生」。目睹愛兒慘況，堅強的澤澤媽情緒崩潰致電丈夫：「老公我頂唔住，你可唔可以上嚟陪我，我好驚個仔就咁走咗！」

已出院的澤澤爸，16日凌晨趕赴醫院，是愛兒轉病房後首次見面，病床上的澤澤插滿喉管，感覺陌生，「 第一眼見到個仔，我係唔認得佢」，不忍愛兒受苦，澤澤爸哀求護士將兒子轉回NICU。

16日早上，澤澤終被安排轉回NICU，下午醫生為他開肚檢查，發現澤澤出現腸黏連及小腸打結，不排除與兩年前的肝腸脗合手術有關。惟翌日（17日），澤澤出現呼吸困難及腸脹，醫生遂再為他開肚，抽出小腸750cc積液，由於腸臟細菌已入血，醫生為澤澤處方抗生素。然而，兩次開肚卻未能緩解澤澤病情，

18日，醫生為澤澤抽血，發現其新移植的肝臟功能開始受損，因此決定再次開刀，於澤澤腹部開造口排出積液，手術後，院方為澤澤進行血液透析，期望減輕其腎臟及肝臟的負擔。另外，種菌報告當天證實，澤澤體內的細菌名為「難辨梭狀芽孢桿菌」（Clostridium difficile）。

3天內3次開肚，澤澤的瘦小身驅飽受折磨，卻無助於病情。由於凝血指數已跌至極低水平，澤澤口鼻不停滲血，手指腳指呈瘀黑色。不足20天，澤澤由精靈活潑，變成全身腫脹、插滿喉管。澤澤爸鼓起勇氣詢問醫生，「其實我個仔樂唔樂觀」，獲醫生回覆三個字，「唔樂觀」。

20日，澤澤出現多個器官衰竭，縱然不捨，澤澤媽決定放手，跟愛兒道別，於他耳邊說出一字一淚：「『澤澤，你走啦，媽咪唔想你咁辛苦』，我知佢聽到， 我見到佢有流眼淚！」

澤澤最終於下午2時52分離世，結束2年11個月的短暫人生。

父母質疑低估病情 團體促醫院道歉

「我每日都同醫生講同一樣嘢，每次都話睇定啲先， 要去到佢敗血性休克先開刀。」痛失愛兒，為陳家留下傷痛及一堆疑問，澤澤父母質疑，院方低估澤澤情況，而兒科病房於凌晨時份人手不足，主診醫生於澤澤危急時更沒人現身，做法極不負責任。澤澤父母已向醫院作出投訴，要求院方徹查事件，若事件涉及疏忽，院方應公開道歉。

院方上月27日與澤澤父母會面，就醫生對澤澤的治療方法，院方認為「並非完全不合理」，惟承認醫生警覺性應進一步提高。有份列席的社區組織協會幹事彭鴻昌引述，院方當時承認，3月16號凌晨，澤澤情況危急時，主診醫生並無趕回醫院處理，做法不能接受，並就此致歉。

彭鴻昌指，根據公立醫院指引，即使於周末或深宵時份，主診醫生應於1小時內為病人診治，惟澤澤危急當晚，主診醫生並無出現。彭認為，除非該名主診醫生正救治垂危病人，否則做法不能接受。

彭又指，澤澤母曾多次向兒科醫生表示，兒子情況轉差，惟醫生簡單檢查後，並無再跟進或與其他醫生會診，最終澤澤病情惡化，彭認為，事件反映醫生警覺性不足。

彭解釋，公院半夜人手短缺問題存在多年，2007年起，政府每年皆向醫管局增加撥款，惟無阻醫生流失 。目前，公立醫院有600個醫生職位短缺，佔全港約6000多名公立醫生一成，情況嚴峻。

彭鴻昌認為，除增加公院醫生人手外，亦必須增加實習醫生及專科醫生培訓，當中以兒科為甚，「小朋友唔識講出黎，全靠醫生評估」，因此培訓應著重加強醫生警覺性。

瑪麗醫院致歉

澤澤父母稱，自3月12日開始已向醫生反映澤澤情況，但醫生只稱「睇定啲」，被家長懷疑是低估病情。《蘋果》向瑪麗醫院查詢事件，院方在回應中，僅就3月16日凌晨當日，主診醫生未有即時到場診症致歉。

醫院稱，一名患有先天性膽管閉鎖的3歲男嬰，今年3月1日於瑪麗醫院接受近親活體肝臟移植，術後康復進度符合預期，於3月10日轉到普通外科病房繼續留醫，由肝臟移植科及小兒外科一同跟進。男嬰於3月12日起出現嘔吐情況，醫護團隊根據病人的臨床情況安排所需治療及檢查，包括X光檢查及抽血化驗，由於病人情況反覆，醫護團隊於3月15日傍晚為病人安排電腦掃描。

至3月16日凌晨2時，病人開始發燒，護士即時通知當值實習醫生跟進，候召當值的小兒外科醫生一直密切留意病人情況，並多次透過電話指示在病房的實習醫生作出相應的治療。護士亦即時為病人作冷敷及提供薄被，並安排病人轉到較接近護士站的床位，更緊密監察其情況。

醫生在清晨約5時半會診病人，病人隨後轉到兒童深切治療部繼續治療，並於當日下午接受緊急手術處理其腸黏連的情況，又安排糞便樣本化驗及處方合適的抗生素。隨後兩天病人再接受兩次緊急手術釋放腹腔壓力。而3月18日完成的糞便化驗報告證實，其糞便帶有毒素及惡菌（艱難梭狀芽孢桿菌）。 病人情況持續惡化，於3月20日下午不幸離世。

瑪麗醫院稱非常關注上述個案，對病人離世深感難過。院方已安排家屬與醫護團隊會面解釋有關情況。臨床團隊內部亦已覆檢病人接受之手術及護理照顧安排。

院方深入了解有關個案後認為，3月16日凌晨候召當值的小兒外科醫生僅透過電話，持續指示現場的實習醫生處理病人情況，待血液報告完成後才親身參與會診，與家長期望有落差，院方就此誠懇致歉。臨床團隊已即時檢討相關當值安排，提出改善方案，包括加強員工培訓及監督，並改善溝通機制，提醒臨床團隊當病人情況持續惡化時，候召當值的醫生必須盡快到診。

瑪麗醫院最後指醫療團隊對病人術後病情惡化十分難過，院方再次向家人致以慰問，並會繼續與家人保持溝通及提供協助。

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