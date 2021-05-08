隨着東涌新市鎮擴展計劃開展，區內大興土木，泥頭車穿梭往來，靠近填海區的迎禧路更是塵土飛揚，馬路上有不少疑從泥頭車上飛落石塊，4月12日，一名34歲鐵騎士駛經迎禧路時，撼到路中石頭，當場人仰馬翻重傷，面骨和眼骨爆裂，至今行路仍困難。東涌北區議員指泥頭石塊如同「馬路陷阱」，困擾區內逾5年，建議路政署加裝閉路電視，釀成意外亦可追究責任，起阻嚇作用。

撞石頭累至炒車重傷的鐵騎士阿Sam（34歲），居住東涌逸東邨，本身是運動教練，因疫情關係無工開，轉做外賣員。女友鄭小姐表示，東涌泥頭車問題嚴重，她多次帶狗散步，曾有泥頭車經過輾起碎石，愛犬不幸遭殃，被擊中痛得呱呱叫，「嗰度（迎禧路）都多人放狗，都試過整到啲狗仔」。

石塊打中重創 出院後靠積蓄過活

鄭表示，事發於4月12日下午3時15分，阿Sam駕電單車上班送外賣，途經迎禧路附近，見馬路有石塊隨即閃避，豈料前面再有另一塊石頭，他閃避不及人仰馬翻，途經司機見狀隨即報警。

事件中阿Sam臉骨和眼骨爆裂，曾血水滲出，肩部手腳多處擦傷，留醫12日後，雖然本月24日出院，但因雙腳行路困難，料還有一段頗長時間才能全面康復，現時靠積蓄維持生活。

事發後，鄭小姐透過社交平台，希望網民提供事發片段。帖文一出，不少熱心街坊提供線索，其後有途經司機提供車Cam片段，片中見到阿Sam撞到的石塊時失控翻車，該石頭比拳頭還大。

鄭小姐提到，事發道路附近有填海工程，泥頭車經常出入，且車速快，碎石灰塵不時灑落影響途人，形容：「有時沖完涼落街等巴士，一陣間就成身灰泥」。

區議員指類似意外時有發生

離島區議員（東涌北）徐生雄表示，政府近年在東涌大量填海發展新市填，每天至少50架次泥頭車進出東涌，運送石頭泥沙往海邊填海，同時運走污泥，其中接近填海區的迎禧路經常飛沙走石，遺下的石頭成「馬路陷阱」，嚴重威脅道路使用者，除了阿Sam的意外，半年來區內亦發生兩宗同類意外，去年一輛私家車閃避不及撞到路中石頭，胎鈴損毀，今年2月，另一私家車亦撞到石頭爆胎險釀意外。

徐議員稱，曾向迎禧路兩大地盤的公司反映，但泥頭車在外行駛難以監管，一旦車速太快，震盪下沙石容易飛出，威脅其他道路使用者，他建議路政署加裝閉路電視，倘有意外發生，可追查肇事司機。

泥頭車司機協會總幹事陳三才亦指，泥頭車雖然一般架設帆布擋沙石，但一些司機「闊佬懶理」，帆布穿窿也沒有修理，沙石容易飛出。他認為迎禧路多沙石，食環署及路政署應增加該路段的清潔，撿走沙石，以減少道路使用者的潛在危險。

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