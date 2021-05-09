繼佐敦伯嘉士大廈和東涌映灣園後，被送到隔離營的康怡花園N2座居民，有望於今日放「疫監」。有居民收到通知，預計今日稍後時間可離開隔離營。中午時分，康怡花園的物業管理公司在大廈做準備，迎接住客歸家。

太古康怡花園N2座和薄扶林豪宅豪峰分別出現菲傭確診個案，初步顯示涉及變種病毒株。上周三（5日）兩幢大廈的居民要強制檢測，其後政府宣佈所有樓層單位住戶要撤離，分別涉及約230及30個單位，進行21天強制檢疫，翌日（6日）全部居民撤離，大部份人安排入住竹篙灣隔離營，少部份人到鯉魚門隔離營。

接近今日中午時份，在竹篙灣隔離營的N2座居民，收到離營通知「營友離開檢疫中心的安排」，內容如下：

「我們收到衞生署通知，你們若符合特定條件，包括檢測結果呈陰性，可返家進行自我監測及檢測，我們現正安排你們今日分批離開。

請在接獲本通知後，收拾行李，準備返家，但由於離開的人數眾多，及需時處理文侔，請在房間耐心等候，約在離營前的一小時，工作人員會到房間引領你們到集合點，乘坐中心安排的旅遊巴士返回府上。

感謝你們的諒解和合作，如果你有任何疑問，請聯我們的營友熱線。」

下午約1時，《蘋果》到康怡花園N2座視察，大廈對出有4至5名保安員巡邏，大堂內有兩張長枱，分別放了數份看似用作住戶登記的資料、兩支消毒潔手液及數十瓶樽裝水，一名客戶服務人員亦在大堂內待命。

政府周五（7日）宣佈放寬「疫監」，容許疫廈居民毋須入營檢疫，改為多日強制檢測。其中佐敦伯嘉士大廈和東涌映灣園居民，已先後獲准返家。

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