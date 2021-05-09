政府在周五（7日）宣佈放寬「疫監」，東涌映灣園第11座居民自上月30日被送往竹篙灣檢疫中心後，終在昨日（8日）下午獲准分批回家。《蘋果》今早（9日）到場視察，發現屋苑相當冷清，未知是否困在隔離營9日後，放「疫監」居民選擇留在家中收拾和休息。

映灣園11座與12座共用同一大廈出入口，整個早上不見太多人出入，即使有人步出也行色匆匆，拒絕受訪，不確定是否放「疫監」的居民。11座部份低層住戶有打開窗戶，呼吸自由空氣。大廈後門放設了一批鐵欄，保安員透露，若再有住客從隔離營歸家，他們需先在後門登記才可上樓，以茲悉別。

11座居民自上月30日被送往隔離營後，多次批評竹篙灣檢疫中心的環境和伙食惡劣，有居民昨晚回家時表示，營內床褥相當硬，數日以來睡得很差，回家後最希望「沖涼瞓覺」。

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