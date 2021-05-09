Chickeeduck藝術生活百貨荃灣分店上周連續兩日先後被警方國安處搜查及消防調查走火通道，當局越打壓市民越支持，今日連續第4日有市民到場排隊掃貨「大懲罰」，適逢母親節，有市民偕同母親到場排隊支持。

店舖早上11時半營業，門外貼有告示「母親節陪媽咪」指因母親節關係，會於6時半提早收舖。不過11時半之前，已有約50名巿民毋懼烈日當空，在店舖外排隊等候開門。中午時分，人龍不斷延展，有增無減。對於巿民的支持，老闆周小龍昨日現身享和街店舖感謝市民，指自己奉公守法，會如常營業。

香港童裝品牌Chickeeduck荃灣新店上周四開張3日，該店最大特色是放滿有關反修例運動的佈置，包括巨型民主女神半身雕像，當日老闆周小龍先遭中共喉舌狙擊指涉觸犯國安法，至傍晚警方指接舉報指該店涉違港版國安法，派出半百警員突襲搜查一小時，最終搜查無果離開。翌日，消防又接投訴指該店走火通道不合規格到場巡查，調查後證實沒違反消防條例後離去。 連日來，數以百計巿民到場排隊購物「懲罰」以示支持。

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