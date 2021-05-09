政府周五（7日）宣佈放寬「疫監」後，佐敦伯嘉士大廈和東涌映灣園的居民已在日前先後離開檢疫中心。荃灣荃威花園R座的居民，今日下午亦表示陸續離開竹篙灣檢疫中心。

下午1時45分左右，有荃威花園R座的居民表示，他們終於收到通知可於今日離開。上午居民收拾行李等候安排，然後逐一到空地向工作人員登記，再登上旅遊巴預備離開。

上周二（4日），荃灣荃威花園R座一名44歲菲傭確診帶有N501Y變種病毒，大廈住客隨即於翌日（5日）被送往隔離營。昨晚（8日），一名住在竹篙灣檢疫中心的荃威花園R座居民得知未有回家安排後，一度鼓譟，攜帶所有個人物品衝出房間，走到營房空地破口大罵。

政府在周五表示，現時因與變種病毒個案住同一幢大廈而要檢疫的人士，會先做一次檢測，在取得陰性結果後可以停止檢疫，但返回住處後，在第3日、7日、12日、19日仍要強制檢測，並要自行做醫學監察。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568