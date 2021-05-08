政府周五（7日）宣佈放寬「疫監」，容許疫廈居民毋須入營檢疫，改為多日強制檢測。其中佐敦伯嘉士大廈和東涌映灣園居民，已先後獲准返家，但同樣送隔離營的康怡花園N2座居民，至周六（8肉）他們已進入鯉魚門隔離營3日，至今仍未收到消息何時才能獲准回家。居民Lily向本報表示，她和其他街坊見到伯嘉士大廈和映灣園居民獲准回家後，已不斷向隔離營管理人員查詢，對方只待他們等候消息。

網上流傳多張來自竹篙灣隔離營的劣食圖片，根據Lily提供的圖片，鯉魚門隔離營可謂過之而無不及。她提到隔離營內膳食差劣，早餐麥皮猶如嘔吐物，正餐意粉有膠味，肉類也「霉霉地」，有居民在街坊群組更透露自己食到胃痛。另外，自己房間廁所更出現漏水，即使向營方投訴，工作人員只是提供膠桶和毛巾，着她自行處理，就連在門外離遠觀察也不願，相當勞氣。

對於政府朝令夕改，Lily直指港府防疫政策「搞笑」，隔離居民前根本未有深思熟慮，未幾又完全推翻之前措施，形容是「玩曬咁多人」。她批評，政府隔離措施擾民，又留意到有報道指，伯嘉士大廈有居民因隔離了21日而失去工作，認為政府應該向所有受影響居民賠償。

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