東涌映灣園一名菲傭感染N501Y變種病毒，引發全港37萬名外傭要在9日內強制檢測，今日（9日）是強檢限期，但政府估計尚有4萬名外傭未檢測無預約。平時假日擠滿外傭的中環，今日明顯人流減少；當中以外傭為主要客源的部份樓上吧更是相當冷清。

《蘋果》記者中午走到利源東街及利源西街一帶，往日擠得水洩不通的橫街窄巷，今日變得甚為濶落，有檔主指整日才得百多元生意額，紛紛叫苦連天。檔主譚太坦言近日生意淡薄，她指疫情下生意已經大受打擊，加上外傭群組，又聽聞有僱主不准女傭放假外出，令到她生意一日差過一日，如今開檔幾乎只是「過日晨」，「係少咗啲賓妹，我唔清楚呀，總之冇人幫襯我買嘢啦！」

另一位檔主陳太指：「（僱主）唔畀佢出嚟驚佢傳染，冇生意、又冇遊客、冇人呀！幾靜。」

中環區有不少以外傭為顧客對象的無牌樓上吧，記者逐一登門，但大部份沒有開門營業。其中利園西街有兩三間開門營業，可見有少量顧客，兩三人、三四人一枱。酒吧負責人都相當避忌，聲言「唔係做生意，係生日派對」，又謂已打疫苗。

外傭Wilma表示，上星期排隊接近5小時做檢測，她指政府規限兩星期是太緊迫，最重要是「useless（無用）」，她認為只外傭要檢測要打針，但僱主不用強制，僱主又帶朋友回家，是不公平的對待。

全港各區今日合共有62個社區檢測中心或流動採樣站，為須接受強制檢測的人士（包括外傭）提供免費服務。當中有5個流動採樣站專門供外傭檢測，包括中環遮打花園、銅鑼灣維多利亞公園6號足球場、荔枝角公園入口、荃灣公園大河道入口，均為朝10晚8運作；而九龍公園小型足球場則朝8晚8運作。

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