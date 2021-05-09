太古康怡花園N2座逾400名居民上周三（5日）被政府要求到檢疫中心進行21天強制檢疫，直到今日終獲提早放「疫監」。有居民表示今日適逢母親節，回家休息片刻後，便會外出食飯慶祝「都想一家人簡簡單單食個飯」。

居民林先生憶述，自己與太太及兩名年幼子女進入鯉魚門檢疫中心4日3夜，只有首日工作人員曾派檢測樣本瓶給他們，而膳食亦未如理想，令他瘦了兩至三磅，至於房內更沒有電視機，僅放有一部收音機讓他們收聽節目，「乜嘢娛樂都冇，得部收音機，真係多謝晒」。

他指自己與家人一直未有收到離營消息，直到今午4時半才有工作人員拍門，指他們可以即時離開回家，「突然問我哋走唔走，真係屎淋尿瀨，成件事完晒都唔知發生咩事，通知得真係好急」。

他指政府突然要他們到檢疫中心，至今日又要求他們立即離開，令他非常疲累，就如「搬完屋一樣」，但今日是母親節，回家休息一會兒後，便會與太太及兩名子女落樓食飯慶祝「原本都冇乜心情，但都想一家人簡簡單單食個飯」。

食罐頭鮑與母慶祝母親節

居民Lily昨日曾向《蘋果》表示，進入鯉魚門隔離營3日，每日的膳食稱得上為劣食，令人非常失望，至今日膳食突然有所改善，派發的生果亦比昨日多，「今朝係牛角包茄汁豆，望落去算平常，晏晝就係蔥油雞扒，生果都派多咗，不過啲飯就一樣咁硬，菜一樣咁霉」。

Lily指鄰房的居民陸續收到工作人員通知，指他們今日可以離營，但她們一直未有收到任何消息，至傍晚6時，工作人員更派晚飯予她，令她以為自己要在鯉魚門隔離營留多一晚，「諗住都走唔到，咪開罐罐頭鮑同媽咪慶祝母親節，無理由食啲咁嘅劣食慶祝㗎嘛，點知食食下（工作人員）突然叫我哋走」。得知可以離開快家，Lily立即與母親收拾細軟離開，其間亦不忙將罐內的鮑魚全部食完。

她透露，之前以為自己要在檢疫中心逗留21日，其中橫跨母親節及佛誕，加上知道膳食差劣，所以帶定所需要的儲糧，以備不時之需，「真係叫啲高官入下營，體驗下21日，又或者叫禮賓府嗰位，食返21日劣食體驗下」。

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