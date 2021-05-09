黃店遭搜查事件屢見不鮮，除了今次CHICKEEDUCK，上月初阿布泰國生活百貨亦被海關以多款沐浴露及清潔劑等未貼上中英文警告標籤，違反《消費品安全條例》為由，扣貨拉人。惟事隔逾月，市面其他多間店舖亦曾被發現有售違規貨品，當局未有行動。有市民直斥政府針對黃店，認為「執法應該公平啲」。

CHICKEEDUCK被搜查後，惹大批市民購物「大懲罰」，同類情況於上月亦發生。阿布泰上月8日被海關動員百人搜查25間門市及倉庫，之後連續多日獲市民爆買支持。市民Katie今日光顧阿布泰，她指連同近日CHICKEEDUCK，感覺「黃店又俾人搞返，所以要盡量支持吓。」江先生亦到阿布泰購物，他認為「好多店舖（貨品）都冇標籤，又唔做（執法），政見唔啱就去搞人（阿布泰）。」

另一名阿布泰顧客陳小姐慨嘆：「香港完全唔同晒，變咗諗唔到嘅嘢都會發生」，直言「趁仲有機會可以去做自己想做、自己想買嘅嘢，就盡量去囉」，會繼續支持黃店。

由上月9日至今，海關接獲約460宗涉及產品安全標籤的舉報，涉及店鋪包括不同連鎖零售店集團和個別零售店鋪。海關重申正跟進當中部份舉報，如發現有違規情況，會採取執法行動。

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