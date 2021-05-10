檢疫新安排下，早前曾與變種病毒確診者同住大廈的居民，經檢測屬陰性後陸續獲准離開檢疫中心。不過有居民稱，昨日離開隔離營前，沒有人為他們再做檢測，質疑當局安排一片混亂，無所適從。

康怡花園N2座一名女住戶，上周四（6日）入住鯉魚門檢疫中心。她向《蘋果》稱，上周三（5日）強檢日，與及周四（6日）當天，接連兩天做了檢測。據她了解，昨日離開隔離營之前，原應再做一次，但結果沒有。

她坦言對此感到奇怪：「我唔係話好想做，因為之前兩次的檢測日期都好接近，結果亦係陰性，都好放心；但係政府自己話要測，依家又冇，即係點呢？」她認為感覺相當亂。

事實上，衞生防護中心有明確指示：「受檢疫人士離開檢疫中心前仍需接受病毒測試，以策安全。」惟如今有市民沒做檢測便離開隔離營，明顯沒有依從指示，就此本報正向衞生署查詢。

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