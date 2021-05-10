政府上周五（7日）放寬「疫監」後，一度入住隔離營的市民紛紛回家，包括昨日離營的太古康怡花園N2座、薄扶林豪峰，與及再之前的佐敦伯嘉士大廈和東涌映灣園。有N2座居民鬧爆當局安排，由入住、食物、營地設施，到離開的一刻，所有安排都有問題，「講到好緊急，但其實乜都安排唔到」。

N2座居民林先生，休息一晚後今早要返回工作崗位。回想數天的隔離期，他用「坐監」來形容。林先生一家四口，與妻子和兩名稚女（2歲、8歲）被安排到竹篙灣隔離營。他直斥入隔離營的安排好差：「畀杯麵，如果我哋無帶食物，點可以畀兩歲小朋友食杯麵呀？」其後才獲發飯盒，但數量次次不同，「一時三個、一時四個，有時下晝唔派，一派又派好多個。要追係可以嘅，但等囉！」

另外，他們入住的隔離營67座，所有房間都塞廁所。「要求換房嗎？9點聯絡，11點半都無覆，結果下午先搞到」，他們搬到77座，該處大部份是薄扶林豪峰的居民，不料職員疑沒有更新資料，及至昨日離營，還以為67座的N2居民已全數上旅遊巴，林一家由下午1時等到4點半，追問下仍然只得一個字---等。他們最後迫上旅遊巴，才獲離開。

林說：「由第一日接待、安排、換房，到噚日走，全部都有問題。我明白市民係有責任去配合，但可以好啲囉，我唔係犯法呀！點解好似坐監咁，有啲要求都唔得？4日還可以，如果21日，真係唔知點。」

他又指，N2座居民要入隔離營，他是從新聞得知。「無人同我哋講呀！無人通知。」他們執妥行李，但一直未獲安排，「瞓住等囉，結果第二日10點先撤離。佢講到好緊急，但其實根本安排唔到；入去係咁、出嚟嗰刻又係咁。」

對於有離營的市民怒撕特首的感謝信，林先生不以為然：「（感謝信）公關技能嚟啫，無咩感覺，無論邊個做特首都好，都會做呢啲嘢。」

另一位居民莊先生指，從群組得知還有居民未回家，質疑安排失當；他同時批評隔離安排混亂，「退休人士就好啲啫，返工返學咁點呢？點解唔可以家居隔離？嗰度唔係隔離營，係集中營呀！」他表示有CCTV監視，見到有人擅自活動，職員馬上喝止趕回房間。

東區區議員魏志豪稱，據了解還有近20名N2居民未離開隔離營，包括4名保安員和清潔工，有關方面指稱是漏了出營文件。而昨日最後一批4人，是凌晨1時才返到康怡花園。

太古康怡花園N2座和薄扶林豪宅豪峰分別出現菲傭確診個案，初步顯示涉及變種病毒株。上周三（5日）兩幢大廈的居民要強制檢測，其後政府宣佈所有樓層單位住戶要撤離，分別涉及約230及30個單位，進行21天強制檢疫，翌日（6日）全部居民撤離，大部份人安排入住竹篙灣隔離營，小部份人到鯉魚門隔離營。

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