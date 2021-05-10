政府宣佈放寬「疫監」，容許疫廈居民毋須入營檢疫，荃威花園R座居民昨日下一午近4時起陸續返回住所，經過一晚安頓，終於能夠安寢，居民紛紛稱「梗係開心啦」，隔離營膳食惡劣，有居民肚屙7次，有居民回家後，早上「嗱嗱聲去買餸煲湯」。不過，居民異口同聲指，離營時僅獲派發紙張指示要遵從指定時候接受強檢，但具體安排包括「邊日為之第3、7、12、19日、去邊度做」，他們都一頭霧水，狠批整個安排非常混亂，「成場嘢就係覺得上面啲高層好似當我哋係一場騷咁表演畀人哋睇」。

隔離營冷氣凍入骨 蓋兩張被着羽絨仍難入眠

居民蘇先生直言：「喺裡面唔掂，真係好慘，佢屋裡面密封，唔開冷氣佢就滴水，開冷氣又凍到入骨」。他稱平日在家開冷氣睡覺都不用蓋被，但他與太太在隔離營每人要蓋兩張被，着齊所有衫，我太太連羽絨都着埋先頂得順」。他解釋，雖然冷氣可以調較溫度，但非常飄忽，「 只有閂同開，半夜三更凍到醒咪閂囉，較溫度隨時聽日變熱風，變咗暖氣」。昨晚終終可以回家，休息一晚後，他早上即落街「今日嗱嗱聲去買餸煲湯」。

蘇先生續稱，認為當局的措施「有殺錯冇放過， 你啲友仔咪惟有做白老鼠囉，佢又驚出事，而家冇事嘞，佢而家冇辦法唔轉軚，我哋覺得咋，如果再拉多啲佢根本就擺唔落啲人，冇可能擺得落」。他不滿離開隔離營時，職員向他們派發單張，指示他們第3、7、12、19日強檢，「但冇講邊日為之第3日、第7日......求其派張紙，所以我哋而家都唔知道」，「去邊度檢測呢，佢派架車上嚟，還是我哋去四圍搵吖，都唔知，唉！」

檢疫安排混亂欠人性化 對面房呻精神崩潰

居民陳先生表示，不介意配合政府隔離檢疫，「但起碼政府人性化啲，變種病毒講到咁危險，點解要移嚟移去呢？呢度住咗好多老人家，真係好唔方便，可以畀老人家喺度強制21日隔離都唔介意，始終自己屋企，物資都方便啲」。他形容整個隔離檢疫安排過程混亂，由在家等候強檢、到安排入營，當中資訊不清晰，只有呆等，連食飯及睡覺都感忐忑，恐隨時起行。

陳先生亦指隔離營地下非常潮濕，長者易跣倒，「冷氣要開到好凍地下先乾，被又好薄，溫度較到24、25度地下又出水」。他指體諒職員一時間要處理眾多入營人士難免會混亂，物資亦非他們可控制，「成場嘢就係覺得上面啲高層好似當我哋係一場騷咁表演畀人哋睇，抗疫點樣有效，我哋有幾多地方，但實質上入面真係做唔到咁多嘢」。他更自言只住了5日算好彩，「我對面住喺映灣園，住咗9日，佢話真係頂唔順，會精神崩潰，好慘！」

入營第一餐屙足7次 稍後強檢安排不清晰

居民吳太笑稱：「返到屋企好開心，喺嗰邊好唔開心，好似坐監咁樣」。她形容膳食「餐餐都係椰菜、紅蘿蔔，早午晚餐都係咁，冇變化，全部都係雞翼」。其丈夫第一晚吃下半個飯盒味道怪異，「屙咗5次，打電話畀中心，問你有冇嘔有冇發燒，佢話你飲多啲水唔使食藥，第二日屙咗兩次就好番，佢過嚟做核酸檢測」，吳太當晚沒有吃晚飯才無恙。吳太亦稱，未知稍後指定日子強檢的安排如何，「我覺得好混亂，返嚟要唔要隔離都唔知，初初都冇指示，覺得好失望、好亂！」她說得知友人的丈夫在營內牙痛，「佢話畀啲鹽漱口就得，醫生唔會見你，好嚴重送醫院」。

政策朝令夕改 居民嘆「下一次應該諗清楚先做囉」

對於「放疫監」，居民吳先生亦說：「梗係屋企好啲啦，屋企都自由啲，嗰度冇話唔好，冇自由囉，得一間房，因為我哋根本冇事」。昨晚回家後即與家人食飯慶祝母親節。他同樣指隔離營內膳食欠佳，「有時唔知佢係唔係煮埋幾餐，星期四嗰日，早餐、晏晝、晚黑都係食雞翼，有啲人肚屙，我自己好彩冇事，唔啱食我食得少」。被問到當局政策是否朝令夕改，他說：「呢啲咪就係政府做嘅事囉，下一次應該諗清楚先做囉！」

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