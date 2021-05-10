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疫情｜隔離營頽飯惹熱議 專科醫生：當局安排唔夠周詳

1小時前
網上流傳隔離營劣食的圖片。資料圖片

連日來網上流傳多張來自隔離營的劣食圖片，「粟米肉磚」、「嘔吐物麥皮」及膠味意粉等等，甚至有市民疑食物中毒，衞生署要撤換承辦商。有專科醫生指，飯盒宜在製成後一小時內吃掉，否則必須要有良好的運送及貯存放法。惟當局安排逾千人入住隔離營，膳食方面的安排明顯欠周詳。

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腸胃及肝臟專科醫生李玉棠指出，預製飯盒由製作到運送，所有過程都要非常注意衞生，包括工場環境、工人個人衞生及運送時間都要配合得宜，否則食用變壞食品，感染腸胃炎的風險非常高。

李醫生指出，飯盒製成後宜在一小時內服用，否則要保溫，或是經冷藏後再加熱；長時間維持在微溫，很容易令細菌繁殖，服用後輕則屙嘔，重則因為感染沙門士菌或大腸桿菌而發高燒、細菌入血等，後果可大可小。他認為逾千人入住的隔離營，在伙食安排上有一定難度，要考慮現場加熱，或是家居隔離，現在的情況「唔夠周詳」。

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