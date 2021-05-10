CHICKEEDUCK位於荃灣售賣藝術及生活用品分店開張不久，上周四（6日）即被大批警員包括國安處人員圍封搜舖。事件發生5日後，縱使天氣炎熱，仍然有大批市民頂着滿頭大汗排隊「懲罰」，以表達對政權的不滿。

早上11時，店舖未正式開門，已有10多名市民排隊；至中午時分，人龍更增至30多人。負責管理人流的店員表示，因「限聚令」緣故，店舖盡量維持20人左右，當市民離開店舖隨即多放幾人進內，「見到佢哋身水身汗，都好辛苦」。

陳小姐趁空檔時間前來支持CHICKEEDUCK：「如果能夠付出時間去食嘢，咁我寧願付出時間嚟幫下老細。」陳小姐表示不期望購物，純粹以行動支持老闆，她更笑指警方早前高調搜舖的行為如同幫店舖賣廣告，等於直接幫老闆做宣傳。對於未來日子或對黃店有打壓的行為，陳小姐指自己心中有數，「其實預咗，所以大家一日仲喺度，同路人都要嚟支持下」。

排隊近半小時的陳先生亦因搜舖事件前來支持，見大批市民支持，他笑指：「咁我買嘢唔會比人拉啩？覺得大家仲喺香港生活要幫番自己人。」即使未來的政治氣候黑暗，陳先生勉勵大家要堅持，盡量支持同路人。

譚小姐逛了半小時購得多枚燙章：「其實除咗靚，都係（老闆）有心先會買！」對於警方早前封舖搜查，譚小姐深感不滿，認為自由逐步被蠶食，「買件衫啫唔洗咁誇張囉！又冇特別，又唔係煽動人做啲咩。係呢個時期邊有人出嚟送死呢？」在現時的政治氛圍下，譚小姐認為要堅持到底，更斥政府及執法部門行為無理，籲大家要調節心理過日子：「你要搞我哋咪嚟囉，我Okay㗎，你咪繼續咁樣做囉。」談到周老闆訪問的剖白，譚小姐讚揚老闆的態度，指他不只單單是生意人，是「香港人」，希望老闆繼續堅持，自己亦會守住自己的價值。

CHICKEEDUCK職員Amy表示店舖門庭若市，她感謝港人連日來的支持和鼓勵，認為大家很厲害，用盡努力去謹守自己的價值觀。Amy指縱使今日是周一，仍出現人龍，令她回想起過去的畫面：「運動嘅時候，香港人出嚟支持民主，表達不滿；之前阿布泰有事，大家都會出嚟，所以香港人真係好堅持。」

Amy表示連日來市民的支持令T恤出現斷碼的情況，公司正加緊趕製或從其他分店調貨，希望市民體諒；而精品則與供應商溝通好，貨源充足，「我哋唔辛苦，排隊嘅仲辛苦，有人都等到成2個鐘先入到嚟，所以真係好多謝大家」。

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