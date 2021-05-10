政府放寬「疫監」後，衞生署昨（9日）晚曾指有關居民已全部獲安排離開竹篙灣檢疫中心，但有區議員收到求助，指荃威花園R座仍有部份居民仍然滯留營地，猶如「被禁錮」，斥安排混亂。事件曝光後，至今日（10日）晚上8時，部份「被禁錮」居民終獲准回家。其中一名居民批評當局完全是零通知，所有事情都要主動查詢，直指遲出營影響生計。他又不接受特首林鄭月娥的感謝信，直言：「而家情況係我自救，唔係佢救我！」

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黃先生及其母親，今日（10日）晚上8時左右終於回到荃威花園寓所。他表示，由於隔離會導致手停口停沒有收入，最初入營時是十分徬徨，其後知道政府改變檢疫政策，允許居民返家後，心情是十分開心。去到昨日（9日）中午，他收到陰性檢測報告，便滿心歡喜以為可以離開。

然而，至昨日傍晚6時，和他同一批次入營的街坊，全部已經返家，但仍未有人告知他應該怎樣做，也沒有收到任何消息。他便自行向營方查詢安排，對方表示不清楚；隨後又多番致電衞生署，當局只是不斷確認他的資料。無計可施下，只能透過當區區議員趙恩來，向傳媒求助，至今日才能返家， 「如果唔係咁，我可能今日返唔到，聽日都唔知返唔返到」。

黃先生從事地盤行業，本身已經向老闆交代出營後上班安排，然而透露這次遲出營大大打亂其計劃：「少一日就係少一日工，我哋（份工）係有返有錢，冇返冇錢！冇得返就冇錢收，冇錢收生活上資金就斷咗！」

黃先生在營地中等待過程相當無奈，坦言如果當局一早通知他需要遲走，他可以理解，但如今情況卻是一點通知都沒有，「成個人好急躁」。最後直至離開，他仍未收到解釋為何遺留了他。黃先生直言，政府向隔離人士交代清楚安排是其本職，現時卻是全部都要自己主動查詢，「好似做埋你嗰份」，預告未來會向相關部門投訴。

黃先生坦言，回家後來最想在自己張床上睡覺。被問及是否收到特首林鄭月娥的感謝信，黃先生指自己離開時收到一大堆文件，但自己沒有、也沒有心情仔細閱覽，「返到去見到，求其睇一眼就擺櫃桶入面算啦」。記者其後向簡述感謝信內容，問對於林鄭感謝居民配合有何感想，黃先生直言如果可正常讓他回家，他或許會接受林鄭說法，但如今卻是不能接受：「而家情況係我自救，唔係佢救我！全日係我自己救自己！」

當區區議員趙恩來表示，整個事件共接獲過百宗居民查詢及投訴，其中有兩戶居民共5人就滯留營地一事向他求助，指他們今日早上仍然滯留竹篙灣，遂即時要求政府跟進，他們已於今晚8時全部返家。趙恩來坦言，尚不清楚隔離營內有多少人滯留，相當擔心當中仍包括不知求助途徑的荃威R座居民。

趙恩來續指，衞生署至今仍然沒有交代居民遲出營原因，接連失誤是不能接受。他又不滿政府檢疫政策朝令夕改，由封區、撤離、隔離以至居民返家安排，都十分混亂粗疏，令居民無所適從。

至晚上近11時，政府始回覆查詢解釋原因，惟未有就事件向居民致歉。政府稱，小部份檢疫人士有需要接受多於一次的病毒檢測，故此他們和其同住的家人須等待新的檢測結果為陰性時方可離開。此外，由於涉及人數眾多，核對身份和相關文件需時，故此部分接受檢疫的人士未能同一時間離開。

政府指，截至晚上七時，尚餘約20人在取得陰性檢測結果後正獲安排離開。離開的檢疫人士仍需於確診病人離開大廈當日計起第3、7、12及19日進行強制檢測，並需自我監察直至21日屆滿。

負責場地管理的民安隊已加派人手應付，盡力為接受檢疫人士提供適切的協助，並盡速回應檢疫人士的要求。

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