今日網上流傳一條的短片，一名身穿校服的中學男生疑離開班房時，遭老師以肉身阻擋去路，其後在拉扯期間，更將老師「撻生魚」摔在地上。據知，該男生就讀南區一間Band1中學，警方回覆指事件發生於去年，女老師要求警方為此事備案，並在與校方商討後，表示校方會跟進事件，無需警方協助。

有關片段長約35秒，未知拍攝日期及時間，片中一名戴眼鏡的男學生企圖離開班房，當時他已經背着書包，手持課本和環保袋，右手拉住門柄欲打開門，但一名女老師站在門口位置，以肉身阻擋去路，並指：「你行埋一邊，我畀你走」。

男生不予理會，堅持離開，並繼續用右手開門，手上的課本亦散落一地，其間他更失控咆哮，情緒非常激動，未幾他用雙手拉住女老師的衣服，大聲高呼：「走開呀」，之後將女老師推落地下。同班的同學嘩聲四起，男生之後開門離開，但遭班房外另一名老師擋住，要他站住，而被摔在地上的女老師亦起身，上前阻止男生離開。

據知，男生就讀南區一間Band1中學，事後有網民自稱為該男生的同學，聲稱男生沒有交功課，遂被老師要求留堂，但他出言拒絕要求回家，未幾便發生今次事件。有網民認為涉事女老師眼見學生情緒激動，仍強行留他在班課，只會引起反效果，但亦有網民擔心女老師有否受傷。

警方表示，香港仔警署於去年11月23日接獲區內一名學校任職的女教師報案，指她在去年10月28日曾在校內與一名男學生發生爭執和衝突。報案人要求警方為此事備案，並在與校方商討後，表示校方會跟進事件，無需警方協助，事件列作「求警協助」。

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