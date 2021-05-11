變種病毒確診個案令荃灣荃威花園R座及太古康怡花園N2座千計居民被安排入隔離中心，至日前放寬「疫監」，當局並指居民前日全部獲准離營，但原來部份居民昨仍因文件延誤被「禁錮」，要向區議員及傳媒求助，延至昨晚始能離營。根據安排，離開隔離營的居民尚要在指定日子接受強檢。今日是居民離營後的首次強制檢測日子，政府在荃威花園平台R座旁邊增設流動採樣站，朝11晚9運作供居民採樣檢測。

荃灣區區議員趙恩來表示，向他求助的3戶荃威花園R座居民昨晚已先後回家，當局規定已獲安排離開檢疫中心的人士，須於確診病人離開大廈計起第3、7、12及19日進行強制檢測，並需自我監察直至21日屆滿。荃威花園R座、康怡花園N2座、東涌映灣園悅濤軒第11座、尖沙嘴金巴利道美園大廈的居民，今日均須接受強檢，荃威花園R座及美園大廈的受檢人士，若昨日（10日）已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

經過趙恩來向當局爭取後，政府今日終在荃威花園R座增設臨時採樣站，早上11時已有居民排隊候檢，趙估計約500名居民需要檢測。居民何太稱，對於仍要定期強檢感到困擾，幸當局最終在平台設採樣站，直言「方便好多」，回想強制隔離的安排，她稱當時「好徬徨，（凌晨）１2點收工返嚟，第二朝就話要隔離，激死人！」

另外，康怡花園N2座居民續批評當局安排欠妥善，除了膳食不屑一提外，離開隔離營的資訊方面亦非常不清晰。張氏夫婦稱：「返到屋企係唔係可以返工呢？冇人答到，淨係派張紙，如果唔返得工即係唔出得門口，咁點買嘢食？」另一名不願具名的居民直斥膳食差：「見到都唔想食，食物冇味」，又批評房內沒有風筒及電視。

《蘋果》正向衞生署查詢是否仍有居民還未離開隔離營，有待回覆。

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