早上11時許，大紀元時報一名女記者，在何文田寓所對開，遭一名男子持棍襲擊，兇徒施襲約一分鐘後，跳上私家車駕車逃走，女記者報警求助，她腳部受傷，清醒送院治理。

遇襲女記者梁珍，是香港法輪佛學會會長，亦是大紀元資深記者。今日早上11時許，她在何文田牧愛街38號雅利德樺臺寓所地下，被一名男子持球棍襲擊，她大腿小腿有多處瘀傷，當時一名男途人行經現場，目擊事件，「我啱啱喺社區中心食完飯出嚟，見到斜對面有一部私家車，有一個男人攞住支棍出嚟，我以為玩。之後聽到有個女士大叫『救命啊，畀人打』，我行過嚟睇，見到個男人嗱嗱聲開車走咗，佢係揸平治。」他說看不到行兇過程，因當時有部車阻擋其視線，「我聽到聲，見到個男人持棍回頭走向私家車」。

梁珍送院等候治療期間，向在場傳媒展示雙腿紅腫瘀青的傷勢，並親述事發經過，她說今日大約11時半，在寓所步出，當時見到一部黑色私家車，她形容私家車司機一見到她便立即開車走，她大概行了約100米，便見私家車有人衝出來，「佢攞住條棍打我，我好奇怪，點解要打我？我想避開棍，曾經跪喺地下。打咗十吓左右，腳都腫晒，當時我着黑色緊身褲，褲都破晒，棍係類似壘球棍，打我對腳。佢（兇徒）從頭到尾冇講到嘢，我唔識佢，但個樣好精幹，好有力！我大叫打人，有人見到，願意同我做證。」

她形容兇徒不高大，黑瘦身材，約1.6米，40至50歲，「佢眼神好兇狠」。談到施襲者，梁珍估計是「中共特務」，「我自己信仰法輪功，法輪功冇敵人，我個人善良，冇所謂仇殺，中共一直想打壓法輪功，20幾年都未成功，其實佢哋喺香港過去20幾年不斷打壓法輪功學員，2019年都有學員畀佢哋襲擊，頭破血流。」

她說4月26日下午，她去黃店採訪期間，曾遭不明男子跟蹤，梁珍質問他時，他迅速逃跑。上周六（8日），她在家附近發現一名可疑男子，大熱天包裹全身，突然從衣服中跌出一隻棍，「依家諗起佢哋應該有部署，跟蹤我一段時間，知道我幾時出嚟，生活習慣等。」她自言今次遇襲事件後會加強自身保安，或找人陪伴出入，她又指警方向她表示會加強案發現場的巡邏。

5月3日梁珍曾召開記者會，指責大公報方面是中共特務。4月12日，香港大紀元的印刷廠，第五度遭到不明人士闖入暴力破壞機器，阻撓印刷。

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