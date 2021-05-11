網上近日流傳一段短片，可見西貢區區議員葉子祈，於巴士上除下口罩，並於乘客口角。片段流傳後，引起多份左派報章圍攻，其中《大公報》指控葉子祈是「攬炒區員播『獨』又播『毒』」，更有建制派人士組成「要求葉子祈公開道歉大聯盟」狙擊。至今日，警方稱已就事件票控葉子祈。

警方在facebook發帖簡述事件，稱有關事件發生在上周五（7日），行為涉嫌違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章），經調查後，警方於今日向法庭申請傳票票控。

警方在帖文中，認為葉子祈行為是「對於有公職人員公然無視法紀且罔顧公共衞生的行為表示震驚。警方嚴厲譴責有關人士用歪理掩飾其自私劣行」；又引述法例，指任何人違反佩戴口罩的法例規定即屬犯罪，一經定罪最高可處第三級罰款（10,000 元）。

葉子祈在今日西貢區議會地區設施管理委員會上回應事件，稱最初不戴口罩原因，是覺得政府防疫政策是藥石亂投，包括過份的21日隔離、各種強制檢測、地區封鎖等等，都未能控制疫情，令香港市民無所適從受苦。然而他經過反省後，認為用不戴口罩方式表達不滿，是很不成熟的表現，因此向所有受影響人士鄭重致歉。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568