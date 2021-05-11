示威者前年9月在旺角警署外縱火堵路，其中兩名被捕男女，女方為現年27歲的一名咖啡師，上月14日被裁定兩項縱火罪及一項暴動罪成，入獄四年半；至於現年18歲的姓曾男子，涉嫌縱火及參與暴動等罪，去年4月開始棄保潛逃。警方調查後，發現他於獨自躲藏秀茂坪安達邨一公屋單位，至昨日（10日）將他拘捕，涉嫌「沒有按照法庭的指定歸押的罪行」，並在鰂魚涌一單位拘捕一名涉嫌「協助罪犯」的62歲家庭主婦。

西九龍總區刑事總部警司鍾雅倫表示，涉嫌協助罪犯的女子62歲姓屈，報稱是家庭主婦，是涉案安達邨公屋登記戶主。警方稱，兩名被捕人是透過Telegram群組介紹下認識，兩人本身不是太過熟悉。該名姓屈女子在幕後主腦指使下，安排公屋單位讓被通緝男子入住，並提供一切生活所需。

警方指，目前已掌握該名幕後主腦身份，惟該人及其家人均已離開香港，離港前是某個社區組織成員，並非立法會議員，沒有其他刑事紀錄，不便透露前往哪個國家。

警方在公屋單位內，發現一批被捕男子的個人物品，例如手提電腦、電子錢包預付卡、30多元現金，相信已在有關單位匿藏3至4個月。警方指，個人物品中更包括一部衞星電話，相當罕見，該部衞星電話可以運作，不排除被捕男子在單位內準備偷渡，並利用衞星電話聯絡對頭人。

警方提到，62歲姓屈女子是涉案安達邨公屋的登記戶主，由於女子被捕時所在的鰂魚涌單位，也是該女子的私人物業，警方懷疑該女子同時涉嫌違反公屋租約，已向房署通知事件。

18歲姓曾男子，今日下午已就其縱火及參與暴動案，於九龍城裁判法院提堂，案件將於下月8日再訊，目前他正被懲教署看管中。至於62歲姓屈女子，則仍被扣查，案件由西九龍總區刑事部跟進，不排除更多人被捕。

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