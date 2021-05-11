網上早前流傳短片，片中3名男子在室內作出不雅行為，其穿着與警隊員佐級人員制服極為相似。至今日警方見記者，表示就事件拘捕兩名男子，涉及「發布淫褻物品」、「管有虛假文書」、「處理贓物」、「管有攻擊性武器」及「擅用警察制服」等罪。

警方早前指，不排除有人假冒警務人員拍攝短片，案件由網罪科跟進。經調查後，警方昨日（10日）於元朗區一個單位拘捕兩名男子（40及45歲），分別無業和從事保險，關係為同居友人，有份製作和發佈有關不雅片段，只有一名被捕人是片中人。

警方指，搜屋期間發現一批硬盤，裏面有大批不雅影片，當中包括流傳片段，調查下發現片段早於2012年拍攝。警方續指，調查所得所有片中人均非警務人員，相信因性癖好而拍攝片段，仍在追查其他涉案人士下落。

警方又在單位內，發現多件疑似警察制服及裝備等證物，包括手銬、模型槍、伸縮警棍、通訊機等，更有偽造委任證。警方指，調查下相信被捕人從網購等不同途經取得涉案證物，其中涉案裝備明顯並非警員所用，但制服方面由於像真度很高，警方仍在追查其真偽和來源，有機會是失物。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568