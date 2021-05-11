再有鏡粉撲MIRROR演唱會門票遇騙，人氣男團MIRROR在九龍灣國際展貿中心舉行6場演唱會，今晚演出尾場，門票一票難求，黃牛黨更趁最後機會開天索價，將原價780元的門票叫價至逾23萬元，雖有價無巿，但瘋狂程度可見一斑；有巿民近日在Instagram以2,000元購買原價780元門票，相約賣家在九展交收，最終賣家沒有現身，懷疑受騙報案，據稱初步約有20名受害人。

由本月6日至今晚在九展Star Hall舉行《”ONE＆ ALL” LIVE2021》的演唱會，門票分380、580、780及1,280元。學生Christy向《蘋果》稱，對MIRROR演唱會有興趣，但無刻意撲飛，直至前晚在IG看到有人以每張2,000元轉售原價780元的門票，她與友人商量後，認為以炒價來說不算貴，遂與友人共買兩張，以轉數快過數合共4,000元，購買兩張昨晚（10日）的門票，並相約賣家即晚7時在九展交收，但途中賣家一直失聯，最後沒有現身。

Christy想起賣家曾向她發送cap圖證明其門票受歡迎，有其他人亦搶購，故即時聯絡cap圖中的買家，當時買家一行三人正在牛頭角警署報案，指他們合共以6,000元購買3張昨晚的門票，相約傍晚６時半在九展交收，結果懷疑受騙。

於是Christy與友人昨晚亦到牛頭角警署報案，她指賣家的IG帖文列出上環及中環的cafe地址，而且沒有負評，以為可靠，不料最終遇騙。他們及後組成了苦主群組，已有14人，以他們所知，共約有20人受害。部份較早前購買演唱會門票的苦主，賣家相約他們在IG帖文中上環或中環的cafe的地址交收，但該cafe老闆聲稱與事件無關，連日來都有很多人到場索取門票，對此感到非常困擾，稍後會報警備案避嫌，同時在社交平台發聲明澄清。

據悉，今晚演唱會尾場原價780元的門票，有黃牛黨以17,153元售出，比原價高出20倍。上月《蘋果》報道，一對「表兄弟」騙徒早前混入一間貿易公司，「表哥」聲稱是英皇娛樂前員工、在娛樂圈人脈廣闊，又認識ViuTV中人能夠預訂大批內部門票，自MIRROR 3月公佈開演唱會後，至少6人託「表哥」撲飛結果齊齊中伏，「表兄弟」收下10萬元後失聯，6名苦主報警求助。

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