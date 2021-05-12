本身為民間人權陣線召集人的陳皓桓，在社交網站評論今日鄧炳強記者會指，以往鄧常稱「一視同仁」、「犯法就係犯法」、「一定追究到底」等，而涉及反修例運動的案件，即使未入進入司法程、仍在調查階段，警方也會大幅評論案件。惟今日鄧回應蔡展鵬事件時，「明顯以完全不同的態度對待國安處處長違法行為，甚至令人感覺有所隱暪」例如鄧炳強被多番追問後才證實涉事人為蔡展鵬、完全不提「追究到底」或「犯法就係犯法」、沒有回應案件有否涉及黃賭毒、與及「多個消息話案件已發生一個月時間，到傳媒廣泛報道先回應」。

陳皓桓更指出，以往警方在涉及黃賭毒或黑社會活動的執法行動記者會，往往會「表明搗破甚麼，拘捕多少男多少女，涉及甚麼活動，甚至還會在記者會展示證據。但今日呢？甚麼都沒有﹗」

民權觀察發言人王浩賢表示，今次涉事人員達警隊高級助理處長級，是警隊「權力核心中的核心」，的確令警隊形象尷尬。他形容，鄧炳強今次是動用刑事調查單位「O記」，去調查警隊內人員的不當行為，預料警隊欲全面檢視蔡的行為有否涉及不法份子，如了解蔡是否「習慣性去呢啲地方」，有關場所是否涉及色情服務或由不法份子和黑社會營運等，做法屬合理。而調查交由公務員事務局審視，亦是按照警隊條例第13條規定。他又認為，警隊日後亦應檢討如何完善人事安排和提升個人操守和警覺性，相信監警會亦可就此提出意見。

民主黨主席羅健熙對警方處理蔡展鵬事件表示失望，因為警隊高層涉嫌違法事態嚴重，但警方一直隱暪，沒有向公眾交代，直至被傳媒揭發才被迫公開事件。羅又批評警務處處長鄧炳強聲稱開誠布公，但拒絕交代事件詳情，甚至連蔡展鵬涉嫌干犯甚麼法例亦不公開，「平時少少事都主動高調開記招，今次被揭發先講，係咪律己以寬、待人以嚴，市民看得十分清楚。」羅又強調，蔡展鵬身為國安處處長，「所掌握的國安資訊遠比任何人為多，身份格外敏感，警方迴避交代無助釋除公眾疑慮。」

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